Hier sehen Sie den Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Stream

Der Weltcup-Zirkus der Herren gastiert in Alta Badia. Nach den Speed-Rennen in Gröden sind nun die Techniker live im TV, Stream und in der Mediathek heute am Sonntag (22.12.2024) dran. Hier finden Sie Antworten zu den wichtigsten Fragen rund die Rennen in Alta Badia (Italien).

Wann ist das Skirennen in Alta Badia?

Wo wird der Riesenslalom im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Gröden und Alta Badia 2024?

Zeitplan: Ski alpin der Herren 2024 in Alta Badia - wann finden die Rennen statt?

Riesenslalom und Slalom der Herren in Alta Badia sind für Sonntag (22.12.) und Montag (23.12.2024) geplant. Alta Badia ist also die letzte Station vor Weihnachten. Der 1. und 2. Durchgang des Riesenslaloms heute ist für Sonntag, 10 Uhr, sowie Sonntag, 13.30 Uhr, angesetzt. Am Montag beginnt der Slalom ebenfalls um 10 Uhr sowie um 13.30 Uhr.

Wo wird der Ski Alpin Weltcup übertragen?

Ski alpin Herren am Sonntag, 22.12., aus Alta Badia

10 und 13.30 Uhr: Riesenslalom

TV: Das Erste, Eurosport1, ORF1

Livestream: ARD Mediathek, Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Ski Alpin Herren am Montag, 23.12., aus Alta Badia

10 und 13.30 Uhr: Slalom

TV: Eurosport1, ORF1

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)