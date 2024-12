Hier sehen Sie den Super-G der Frauen in St. Moritz Samstag und Sonntag live in TV und Stream

Der Weltcup-Zirkus der Frauen macht Station in St. Moritz mit den Frauen-Skirennen am Samstag, 21.12. und Sonntag, 22.12. in der Schweiz. Am Wochenende starten die schnellsten Skifahrerinnen beim Super-G-Weltcup in St. Moritz. Die Rennen dort gehören mittlerweile zu den Klassikern im alpinen Skizirkus. Hier finden Sie Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um den Audi Ski World Cup St. Moritz:

Wann ist das Skirennen in St. Moritz?

Wo wird das Rennen aus St. Moritz im TV und als Stream übertragen?

Zeitplan: Ski alpin der Frauen 2024 in St. Moritz - wann finden die Rennen statt?

Der Super-G-Weltcup der Frauen in St. Moritz findet an diesem Wochenende statt. Am Samstag (21.12.24) starten die Athletinnen ab 10.30 Uhr. Die Flower Ceremony mit anschließender Siegerehrung startet am Samstag ab 12.15 Uhr. Ein weiteres Rennen findet dann am Sonntag (22.12.24) um 11 Uhr. Geplant ist die Siegerehrung des zweiten Rennens dann für 12.30 Uhr.

Wo wird der Super-G-Weltcup aus St. Moritz übertragen?

Den Ski-Weltcup der Frauen in St. Moritz überträgt am Samstag für alle TV-Zuschauer Eurosport 1 live in seinem TV-Programm. Die Übertragung läuft am Samstag, 21.12.24 ab 10.30 Uhr und dauert rund eine Stunde. Außerdem wird das Rennen auch in der Wintersport-Übertragung der Sportschau (ARD) gezeigt. Das Erste zeigt das Rennen in St. Moritz im TV-Programm und auch im Livestream.

Auch am Sonntag, 22.12.24 überträgt die Sportschau das zweite Super-G-Rennen der Damen aus St. Moritz in der Schweiz in seinem Programm und Livestream. Eurosport 1 zeigt das zweite Rennen live in seinem Programm. Die Übertragung startet ab 11 Uhr.

Samstag, 21.12.2024: Super-G der Frauen aus St. Moritz (Schweiz)

ab 10:30 Uhr auf Eurosport 1

Sonntag, 22.12.2024: Super-G der Frauen aus St. Moritz (Schweiz)

ab 11 Uhr auf Eurosport 1

Lindsey Vonn kehrt nach St. Moritz zurück

Wintersportfans dürfen sich auf den Weltcup der Frauen in St. Moritz ganz besonders freuen. Lindsey Vonn hat für das Rennwochenende am 21.12. und 22.12. ihr Weltcup-Comeback angekündigt. Vonn und ihr Sponsor Red Bull teilten vor wenigen Tagen ein Video mit dem Titel „Big News - she‘s back“.