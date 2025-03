Wieder Top Ten für Grammel - Meillard gewinnt Riesenslalom

Der deutsche Skirennfahrer Anton Grammel hat beim Weltcup-Finale in Sun Valley im Riesenslalom die zweite Top-Ten-Platzierung seiner Karriere eingefahren. Der 26-Jährige aus Friedrichshafen fuhr beim überlegenen Sieg des Schweizers Loic Meillard wie Mitte des Monats im norwegischen Hafjell auf den zehnten Platz.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Grammel, der in der Endabrechnung 2,36 Sekunden langsamer als Meillard war, aufsteigende Form gezeigt und sich so das Ticket für das Finale der besten 25 gesichert.

Starker zweiter Lauf von Superstar Odermatt

Hinter Meillard belegte Superstar Marco Odermatt mit einem Rückstand von 95 Hundertstelsekunden den zweiten Platz. Der Schweizer, der im zweiten Lauf vier Plätze gut machte, hatte bereits vor dem Rennen die Kristallkugeln für die Disziplin- wie auch die Gesamtwertung gewonnen. Auf den dritten Platz fuhr der Norweger Henrik Kristoffersen 1,14 Sekunden zurück.

Zum Abschluss beim Weltcup-Finale werden am Donnerstag noch die Slalom-Wettbewerbe der Männer und Frauen ausgetragen.

