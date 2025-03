Hier sehen Sie das letzte Skifliegen am Sonntag im TV und Stream

Abschied von den Skispringern im Weltcup-Winter 2024/25: Live im TV, in der Mediathek und im Livestream startet am Sonntag das letzte Skifliegen in Planica 2025. In der Fernseh-Übertragung und im kostenlosen Stream wird der 1. Durchgang des Einzelfliegens schon am früh am Sonntag (30.3.2025) gezeigt. Das Finale der besten Skispringer auf der riesigen „Letalnica“-Schanze (HS 240) in Planica in Slowenien gibt es dann im Anschluss zu sehen.

Schon vor dem letzten Einzel-Wettkampf am Sonntag sind alle maßgeblichen Entscheidungen für die Skisprung-Herren in diesem Winter gefallen: Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig aus Österreich hat den Gesamtweltcup im Skispringen gewonnen. In der Weltcup-Wertung im Skifliegen ist der Slowene Domen Prevc nicht mehr einzuholen. Trotzdem verspricht das allerletzte Skifliegen 2025 in Planica live im Free-TV, Livestream und in den Mediatheken nochmals eine Flugshow der Extraklasse. Weiten von über 230 Meter sind von der Skiflugschanze in Planica für die Besten erreichbar.

Wer zeigt heute Skifliegen? Wann gehen die Skispringer an den Start? Hier die News zur Free-TV-Übertragung, Mediathek und Live-Stream des Skifliegens in Planica 2025 am Sonntag.

Planica: Skifliegen heute live, Einzel Herren - Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek am Sonntag

Sonntag, 30.3.2025 - Skifliegen live, Herren in Planica, 1. und 2. Durchgang Einzel, HS 240

9.30 Uhr: Skifliegen heute live, Weltcup in Planica, 1. und 2. Durchgang (Finale ab ca. 10.30 Uhr)

Fernsehen: Skifliegen live in der ARD (“Das Erste“, ab 9.30 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 9.15 Uhr), live auf ORF 1 (ab 9.20 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Skifliegen live im TV und der Fernseh-Mediathek aus Planica am Sonntag

Skifliegen heute am Sonntag (30.03.2025) der Männer in Planica wird live und kostenlos im TV gezeigt. Ein letztes Mal meldet sich das Team der „ARD Sportschau live“ am Vormittag live von der „Letalnica“-Schanze in Slowenien. Kommentator beim Skispringen der Herren in der ARD ist standardmäßig Tom Bartels. Experte beim Skifliegen 2025 in Planica ist wie in den vergangenen Tagen Sven Hannawald. Und ARD-Journalistin Lea Wagner ist inzwischen ein bekanntes Gesicht als Moderatorin. In der Sportschau im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden am Sonntag sowohl der 1. als auch der 2. Durchgang im Einzelfliegen von Planica live und in voller Länge gezeigt.

Auch der Sender Eurosport ist mit seinem ersten TV-Programm live aus Planica an allen Tagen und bei allen Läufen beim Männer-Skifliegen 2025 am Start und überträgt sowohl die Einzelwettkämpfe als auch den Teamwettbewerb mit der Mannschaft. Eurosport 1 startet seine TV-Übertragung vom letzten Einzelfliegen am Sonntagmorgen mit Vorberichten ab 9.15 Uhr. Der Sender ist fast überall im deutschen Kabelfernsehen frei empfangbar.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Skifliegen aus Planica 2025 live am Sonntag gibt es auch auf ORF1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen heute live: Skifliegen im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Planica

Wer das Skifliegen morgen am Sonntag (30.3.25) in Planica live sehen will, wird auch in den Mediatheken der TV-Sender und im Internet-Livestream fündig: Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream vom letzten Wettkampf im Skifliegen der Männer im Internet unter sportschau.de/streams. Auch Eurosport überträgt Skispringen live aus Planica auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Übertragung: Skifliegen Planica live im Fernsehen - aber ohne Markus Eisenbichler

Nicht mehr am Start im allerletzten Skiflug-Wettkampf des Weltcup-Winters ist Deutschlands Markus Eisenbichler. Der langjährige Top-Springer hat im Team-Wettkampf am Samstag seine erfolgreiche Karriere beendet und verzichtet auf das letzte Einzel. Eisenbichler belegte mit der deutschen Mannschaft beim Teamfliegen in Planica den zweiten Platz hinter Österreich.

„Es ist schon sehr traurig für mich, dass ich jetzt meinen Zimmerkollegen verliere. Er ist auch ein guter Freund“, sagte der Allgäuer Skispringer Karl Geiger zu Eisenbichlers Abschied. Der Oberstdorfer Geiger ist beim letzten Skifliegen in Planica live im TV, Stream und in der Mediathek am Sonntag noch einmal am Start.

Ohne Markus Eisenbichler findet am Sonntag live im TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream das letzte Skifliegen in Planica 2025 statt. Foto: Daniel Karmann, dpa (Archiv)