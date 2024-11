So sehen das Skispringen in Lillehammer heute live im TV und Stream

Wann ist heute Skispringen im TV? In Lillehammer greifen live im TV, der Mediathek und im Stream auch heute, Sonntag (24.11.2024), die Männer und Frauen im Skisprung-Weltcup 2024/25 an. Los geht es am Sonntag zunächst mit dem Einzelspringen der Damen. Heute Nachmittag sind die Männer am Lysgardsbakken in Norwegen dran. Gestern am Samstag erreichten die deutschen Skispringer in den ersten Einzelwettbewerben überragende Ergebnisse: Pius Paschke gewann bei den Herren, bei den Frauen kamen Katharina Schmid (Oberstdorf) und Selina Freitag auf die Plätze 2 und 3. Am Freitag gab es bereits ein Mixed-Team-Skispringen, das ebenfalls Deutschland gewann.

Viele Skisprung-Fans in Deutschland sind heiß auf die neue Saison. Mit dem Saisonstart rückt auch die Vierschanzentournee 2024/2025 immer näher. Auch hier freuen sich viele auf die Live-Übertragung im Stream und TV - das erste Tournee-Springen in Oberstdorf am 29.12.2024 ist längst ausverkauft. In diesem Artikel beantworten wir aber zunächst die Fragen zum Skispringen heute in Lillehammer.

Sonntag, 24.11.2024 - Einzelspringen Lillehammer Herren und Damen

12.30 Uhr: Weltcup-Skispringen der Frauen, live in der ARD Mediathek im Stream und Eurosport-Stream (1. Durchgang live auch auf ORF 1)

14.45 Uhr: Zusammenfassung des Frauen-Skispringen im TV, Das Erste

14.40 Uhr: Skispringen, Qualifikation der Männer in Lillehammer, live auf Eurosport 1

16 Uhr: Skispringen der Männer aus Lillehammer (1. und 2. Durchgang), live in der ARD, auf Eurosport 1 und ORF 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek , im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig) und auf ORF 1

Samstag, 23.11.2024 - Skispringen Einzel, Herren und Damen

12.30 Uhr: Weltcup-Skispringen der Frauen, live in der ARD Mediathek im Stream und Eurosport-Stream

14.30 Uhr: Zusammenfassung des Frauen-Skispringen im TV, Das Erste - hier zum Ergebnis

14.40 Uhr: Skispringen, Qualifikation der Männer in Lillehammer, live auf Eurosport 1

16 Uhr: Skispringen heute der Männer aus Lillehammer (1. und 2. Durchgang), live in der ARD, auf Eurosport 1 und ORF 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek , im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig) und auf ORF 1 - hier zum Ergebnis

Freitag, 22.11.2024 - Mixed-Teamspringen

16.15 Uhr: Skispringen Team Mixed in Lillehammer (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD, auf Eurosport 1 und ORF 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek , im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig) und auf ORF 1

Lillehammer: Skispringen heute live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Das Skispringen der Männer in Lillehammer heute am Sonntag wird live und kostenlos im Free-TV in der ARD (Das Erste) und auf Eurosport gezeigt. Auch einen Livestream gibt es in der Internet-Mediathek unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Das Weltcup-Skispringen der Frauen heute gibt es online im Livestream der ARD-Sportschau und im kostenpflichtigen Eurosport-Stream. Wie schon am Samstag gibt es auch heute am Sonntag im Free-TV am Nachmittag eine Zusammenfassung vom Damen-Springen, ehe die Herren dann live übertragen werden.

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei zu empfangen. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung des Männer-Skisprung-Weltcups live aus Lillehammer am Sonntag (24.11.24) gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Übertragung: Skisprung-Weltcup-Start in Lillehammer live - wer sind die Favoriten?

Bei den Skisprung-Männern dürfte Gesamtweltcup-Sieger Stefan Kraft aus Österreich auch in der neuen Weltcup-Saison zunächst favorisiert sein. Der Norweger Marius Lindvik war ihm im Sommer mit starken Leistungen auf den Fersen. Zu den weiteren Favoriten gehören der Japaner Ryoyu Kobayashi, Halvor Egner Granerud (Norwegen) und die starken Österreicher Jan Hörl und Daniel Tschofenig.

Aus deutscher Sicht richten sich die Augen auf Andreas Wellinger und den Allgäuer Skispringer Karl Geiger. Auch bei den Frauen ist eine Oberstdorferin im Fokus: Katharina Schmid (Althaus) will wieder zu ihrer starken Form finden.

Der Auftakt mit dem Sieg der DSV-Skispringerinnen und -Springer im Team-Mixed am Freitag kann sich jedenfalls schon sehen lassen. Für Deutschland siegte Selina Freitag, Katharina Schmid, Andreas Wellinger und Pius Paschke.

Icon Vergrößern Der Oberstdorfer Karl Geiger will auch im neuen Skisprung-Weltcup-Winter wieder live im TV, der Mediathek und im Stream jubeln. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Oberstdorfer Karl Geiger will auch im neuen Skisprung-Weltcup-Winter wieder live im TV, der Mediathek und im Stream jubeln. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv)