So sehen Sie das Skispringen der Männer heute am Sonntag live

Wann ist heute Skispringen? Am Sonntag (9.2.2025) wird aus Lake Placid noch einmal Skispringen der Herren live im TV, in der Mediathek und im Livestream gezeigt. Die Übertragung im Fernsehen und kostenlosen Stream startet am Nachmittag deutscher Zeit auf mehreren Sendern im Rahmen des Wintersport-Programms heute.

Beim ersten Skispringen der Männer in Lake Placid gestern am Samstag enttäuschten die DSV-Adler. Andreas Wellinger war beim Sieg des Norwegers Johann André Forfang als 16. bester Deutscher beim Weltcup in den USA. Auch Philipp Raimund (21.), der Oberstdorfer Karl Geiger (24.) und Stephan Leyhe (26.) hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Am späten Abend deutscher Zeit gelang beim Sieg im Mixed-Team-Springen zumindest teilweise die Rehabilitation: Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Andreas Wellinger setzten von der großen Schanze (HS 128) vor den Teams aus Norwegen und Österreich durch.

Wer überträgt Skispringen heute? Wann kommt Skispringen in Lake Placid? Hier Aktuelles zum Skisprung-Weltcup heute live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Sonntag.

Skispringen live heute in Lake Placid der Männer - Einzel: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek am Sonntag

Sonntag, 9.2.2025 - Skispringen heute in Lake Placid, Herren Weltcup Einzel

14.30 Uhr: Qualifikation Skispringen heute, Männer in Lake Placid

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 14.38 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (ab, 14.20 Uhr, alle kostenpflichtig)

16 Uhr: Skispringen live, Lake Placid, Herren-Weltcup, 1. und 2. Durchgang (zweiter Wettbewerb)

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.50 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 15.41 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Lake Placid: Skispringen live im TV und in der Fernseh-Mediathek - Herren-Weltcup am Sonntag

Skispringen heute live aus Lake Placid 2025 wird kostenlos im Free-TV gezeigt. Sowohl die ARD (“Das Erste“), als auch Eurosport sind beim zweiten Weltcup-Springen der Männer vom MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex heute am Sonntag (09.02.25) am Start. Die Qualifikation heute der Skispringer in Lake Placid um 14.30 Uhr gibt es im linearen Fernsehen jedoch nur auf Eurosport 1 zu sehen. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

Der 1. Durchgang live vom Skispringen in Lake Placid startet heute um 16 Uhr deutscher Zeit. Im US-Bundesstaat New York ist es dann 10 Uhr vormittags. Der zweite Durchgang und das Finale der besten 30 Springer beginnt rund eine Stunde später.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Skispringen 2025 in Lake Placid gibt es heute am Sonntag auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen heute live im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Lake Placid

Für alle unterwegs oder ohne Fernsehgerät: Wer Skispringen heute am Sonntag (9. Februar 2025) aus Lake Placid sehen will, wird auch in den Mediatheken der TV-Sender und im Internet-Livestream fündig: Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute der Männer mit Kommentator Tom Bartels im Internet unter sportschau.de/streams.

Auch Eurosport überträgt den Herren-Wettbewerb vom Lake Placid Olympic Jumping Complex und sogar die Quali im Skispringen zuvor heute auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.