So sehen Sie das letzte Skispringen der Frauen heute live im TV und Stream

Wann ist heute Skispringen? Am Freitag (21.3.2025) gibt es aus Lahti in Finnland Skispringen live im TV, in der Mediathek und im Livestream. Die Übertragung im Fernsehen und kostenlosen Stream startet am Nachmittag auf mehreren Sendern im Rahmen des Wintersport-Programms heute zunächst mit dem Weltcup-Finale der Skispringerinnen.

Beim ersten Wettkampf gestern am Donnerstag gewann Gesamtweltcup-Siegerin Nika Prevc aus Slowenien vor der Wahl-Allgäuerin Selina Freitag. Die Oberstdorferin Katharina Schmid wurde in ihrem vielleicht vorletzten Weltcup-Einzel Siebte. Die Allgäuerin erwägt, nach diesem Winter ihre erfolgreiche Laufbahn zu beenden.

Wer überträgt Skispringen heute? Wann kommt Skispringen in Lahti? Hier Aktuelles zum Skisprung-Weltcup heute live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Freitag.

Skispringen heute live in Lahti 2025: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek am Freitag

Freitag, 21.3.2025 - Skispringen der Damen: Weltcup-Finale in Lahti heute

14.50 Uhr : Skispringen Damen heute live, Einzel in Lahti, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 14.45 Uhr), live auf Eurosport 1 und Eurosport 2 (ab 14.41 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau liv e (Mediathek, ab 17.10 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig, ab 17 Uhr)

Skispringen live im TV: Weltcup-Finale in Lahti im Fernsehen heute am Freitag

Live im Free-TV und in der kostenlosen Mediathek wird von der Skischanze in Lahti heute das letzte Skispringen der Frauen im Weltcup-Winter übertragen. Anders als gestern ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit der „ARD Sportschau live“ vor Ort und überträgt im linearen Fernsehen. Philipp Sohmer kommentiert das Damen-Skispringen live aus Lahti heute.

Auch der Sender Eurosport ist heute live beim Skispringen in Finnland am Start. Im TV-Programm zeigen sowohl Eurosport 1, als auch das Programm Eurosport 2 heute das Weltcup-Finale der Skispringerinnen in Lahti. Eurosport 1 ist im deutschen Kabel-TV in der Regel frei und kostenlos empfangbar.

ORF 1, das erste Programm des Österreichischen Rundfunks, überträgt heute am Freitag kein Skispringen live.

Skispringen heute live im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Lahti

Für alle unterwegs oder ohne Fernsehgerät: Wer Skispringen heute am Freitag (21. März 2025) aus Lahti sehen will, wird auch in den Mediatheken der TV-Sender und im Internet-Livestream fündig: Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute der Damen im Internet unter sportschau.de/streams.

Auch Eurosport überträgt Skispringen heute live auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.