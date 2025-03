So sehen Sie das Team-Skispringen der Frauen heute live im TV und Stream

Skispringen der Damen heute live im TV, in der Mediathek und im Livestream: Das Team-Skispringen der Frauen wird heute live von der Nordischen Ski-WM 2025 aus Trondheim gezeigt. Am späteren Samstagnachmittag (1.3.25) geht es für Selina Freitag. Katharina Schmid und Co. um eine Medaille mit der Mannschaft von der Normalschanze.

In der Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Stream wird das Team-Skispringen der Damen aus Norwegen heute auf mehreren Programmen und in den Internet-Mediatheken der Fernsehsender übertragen. Gestern am Freitag gab es für die deutschen Skispringerinnen bereits Grund zum Jubeln bei den Ski-Weltmeisterschaften 2025: Die Wahl-Allgäuerin Selina Freitag gewann im Einzel WM-Silber von der Normalschanze hinter der Slowenin Nika Prevc.

Kommt heute Skispringen im TV? Wer überträgt Ski nordisch im TV? Hier Aktuelles zum Team-Skispringen heute der Damen aus Trondheim live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Samstag.

Team-Skispringen heute im TV der Damen - Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Samstag, 1.3.2025 - Skispringen, Team-Wettbewerb Damen, Normalschanze

17 Uhr: Team-Skispringen der Frauen aus Trondheim (1. und 2. Durchgang), Normalschanze

Fernsehen: live im ZDF (ab 16.45 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.36 Uhr) und bei ORF 1 (ab 16.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Skispringen heute live im TV und in der Mediathek: Team-Springen Frauen bei der Nordischen Ski-WM heute

Von der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim übernimmt im öffentlich-rechtlichen TV heute das ZDF mit seinem „Sportstudio live“ die Wintersport-Übertragung im Fernsehen. Vor dem Skispringen der Damen im Team heute am Samstag werden bereits Ski alpin und die Nordische Kombination der Männer von der Ski-WM gezeigt.

Beim Team-Skispringen der Frauen heute führt für das ZDF Moderatorin Lena Kesting durchs Programm vom Damen-Skispringen. Kommentatorin des Mannschafts-Springen von der Skischanze in Trondheim ist Eike Papsdorf. Der ZDF-Skisprung-Experte ist Ex-Springer Severin Freund.

Eurosport 1 zeigt wie das ZDF auch den 1. und 2. Durchgang vom Team-Skispringen live im Fernsehen. Der Sender ist nicht überall im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Mannschafts-Skispringen heute der Frauen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen der Damen im kostenlosen Stream heute von der Nordischen Ski-WM in Trondheim

Einen kostenlosen Livestream vom Team-Skispringen heute am Samstag (1. März 2025) der Frauen gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Selina Freitag ist aktuell die formstärkste deutsche Skispringerin. Mit dem Team will sie heute am Samstag live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream im Mannschafts-Skispringen eine weitere Ski-WM-Medaille holen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa Icon Schließen Schließen Selina Freitag ist aktuell die formstärkste deutsche Skispringerin. Mit dem Team will sie heute am Samstag live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream im Mannschafts-Skispringen eine weitere Ski-WM-Medaille holen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Nordische Ski-WM Zeitplan: Programm der Weltmeisterschaft 2025 in Trondheim am Samstag

Vor dem Frauen-Skispringen live im Free-TV, Stream und in der Mediathek waren heute am Samstag (01.03.25) bei der Ski-WM in Norwegen bereits die Nordischen Kombinierer im Compact-Format am Start. Ebenfalls heute live aus Trondheim/Norwegen gab es den Langlauf-Skiathlon der Herren zu sehen.