Hier sehen Sie das Skispringen der Männer aus Sapporo heute live im TV und Stream

Wer zeigt heute Skispringen? Live im TV, in der Internet-Mediathek und im kostenlosen Livestream läuft am Samstag (15.2.2025) und am Sonntag (16. Februar) Skispringen aus Sapporo. Für die Übertragung aus Japan müssen Skisprung-Fans aber früh aufstehen - wegen der Zeitverschiebung wird das Skispringen der Herren zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit gezeigt.

Am Sonntag steigt das zweite Springen im Weltcup in Sapporo gar mitten in der Nacht. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender in Deutschland verzichten daher gänzlich auf eine Live-Übertragung des Skispringens in Sapporo der Männer im Fernsehen. Wintersport-Fans gehen dennoch nicht leer aus. Wir verraten, wo das Skispringen live gezeigt wird - und ob es eine Zusammenfassung der Highlights oder eine Wiederholung gibt.

Wo kann man Skispringen live sehen? Wann wird heute das Skispringen im Fernsehen übertragen? Hier alle News zur aktuellen Übertragung des Skisprung-Weltcups 2025 der Herren aus Sapporo live im TV, Stream und in der Mediathek.

Skispringen heute im TV in Sapporo - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek 2024

Samstag, 15.2.2025 - Skispringen, Herren in Sapporo, Japan

07.10 Uhr: Skispringen heute der Männer aus Sapporo (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 06.55 Uhr) und bei ORF 1 (ab 07.05 Uhr)

Livestream:Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Sonntag, 16.02.2025 - Skispringen der Männer in Sapporo

01.30 Uhr: Qualifikation zum zweiten Weltcup-Springen in Sapporo

Fernsehen: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

03 Uhr: Skispringen der Herren aus Sapporo (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live auf ORF 1 (ab 02.55 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Sapporo: Skispringen heute live im TV und in der Wiederholung beim ZDF

Kein Skispringen der Herren live aus Sapporo bei den öffentlich-rechtlichen an diesem Wochenende. Wegen der ungewöhnlichen Uhrzeit verzichtet das ZDF, das am Samstag und Sonntag das Wintersport-Programm sendet, auf eine Live-Übertragung im linearen Fernsehen. Auch ein Livestream wird wegen des Zeitplans in der ZDF-Mediathek nicht angeboten.

Dafür gibt es eine über halbstündige Zusammenfassung des ersten Skispringens in Sapporo am Samstag im ZDF Sportstudio live am Samstagvormittag ab 10.25 Uhr nach dem 1. Durchgang des Frauen-Slaloms bei der alpinen Ski-WM in Saalbach. Das zweite Springen einen Tag später wird mit Kommentator Stefan Bier in 15 Minuten ab 10.45 Uhr am Sonntagvormittag im ZDF zusammengefasst.

Live am Start bei beiden Skispringen in Sapporo ist am Wochenende dagegen ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt beide Wettkämpfe am Samstagmorgen und Sonntagnacht live und ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Eurosport 1 zeigt den ersten Einzelwettkampf am Samstagmorgen in Sapporo live im Free-TV. Das zweite Skispringen Sonntagnacht läuft dann nur noch im kostenpflichtigen Eurosport-Stream.

Skispringen live aus Sapporo im Livestream und in der Mediathek

Eurosport zeigt auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN das erste Skispringen am Samstag aus Sapporo live. In der Nacht auf Sonntag wird die Qualifikation im Skispringen aus Sapporo ab 1.25 Uhr im Eurosport-Stream gezeigt und später ab 2.55 Uhr das zweite Weltcup-Springen aus Japan.