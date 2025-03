Hier sehen Sie das WM-Skispringen der Männer heute live im TV und Stream

Noch einmal läuft von der Nordischen Ski-WM 2025 heute Skispringen im TV. In Trondheim kämpfen live im Fernsehen, der Mediathek und im Stream heute, Samstag (8.3.2025), die Männer von der Großschanze um Gold, Silber und Bronze. Vor dem 1. und 2. Durchgang im Skispringen heute gibt es noch eine Qualifikation für den Einzelwettkampf der Herren.

Bei den zuletzt formschwachen DSV-Skispringern überraschte in Trondheim beim Wettbewerb von der Normalschanze Andreas Wellinger mit der Silbermedaille. Der Oberstdorfer Karl Geiger wurde starker Vierter. Auch heute sind andere Skispringer favorisiert, vielleicht aber können die DSV-Adler erneut die Erwartungen übertrumpfen.

Wird Skispringen heute im Fernsehen gezeigt? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute? Um wieviel Uhr wird heute Skispringen übertragen? Hier die Antworten.

Skispringen heute live im TV - Männer Großschanze: Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025, Zeitplan, Stream am Samstag

Samstag, 8.3.2025 - Skispringen, Herren, Großschanze

14.15 Uhr: Skispringen: Qualifikation heute der Männer zum Einzel auf der Großschanze, Trondheim

Fernsehen: -

Livestream: -

15.45 Uhr: Skispringen live, Männer Einzel aus Trondheim (1. und 2. Durchgang), Großschanze HS 138

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.40 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.35 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Skispringen live im TV: Nordische Ski-WM heute am Samstag im Fernsehen

Das WM-Skispringen der Männer bei der Nordischen-Ski-Weltmeisterschaft von der Skischanze „Granasen“ in Trondheim wird heute am Samstag (8. März 2025) live im TV gezeigt. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist die ARD für die Wintersport-Übertragungen heute zuständig. Wegen des dichten Zeitplans kann allerdings nicht die Skisprung-Qualifikation der Männer gezeigt werden, später aber beide Durchgänge des Wettkampfs. Im ARD-Wintersport-Programm läuft heute unter anderem auch Biathlon der Damen und Herren aus Nove Mesto.

Auch Eurosport 1 bietet eine kostenlose TV-Übertragung des Skispringens heute. Dabei werden sowohl der 1., als auch der 2. Durchgang vom Skispringen live und in voller Länge aus Trondheim gezeigt. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung der Weltmeisterschaft der Skispringer von der Großschanze heute gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Übertragung: Skispringen in Trondheim live in der ARD - das ist die Experten-Crew

In der ARD-Sportschau ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte für die Weltcup-Skispringen und bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist zumeist Lea Wagner. Der Kommentator des Skispringens heute ist Tom Bartels.

Trondheim: Skispringen der Herren live im Internet-Stream und der Mediathek

Wer das WM-Skispringen der Herren in Trondheim live und in voller Länge sehen möchte, kann dies auch im Internet tun. Dort bietet die ARD einen kostenlosen Livestream vom Springen heute am Samstag (08.03.25) unter sportschau.de/streams.

Auch Eurosport streamt das letzte Skispringen von der Nordischen Ski-WM heute live via der kostenpflichtigen Streaming-Dienste discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.