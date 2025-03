So sehen Sie den Slalom der Männer heute live im TV und kostenlosen Stream

Wo wird heute Ski alpin übertragen? Live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek wird heute am Sonntag (2.3.2025) der Slalom der Herren aus Kranjska Gora gezeigt. In der Übertragung im Fernsehen und Internet-Stream startet der 2. Durchgang am Mittag live aus Slowenien.

Der Slalom heute live ist das letzte Rennen im Zeitplan des Kranjska-Gora-Wochenendes der Weltcup-Herren. Gestern stand bereits ein Riesentorlauf auf dem Programm: Es gewann Skirennfahrer Henrik Kristoffersen aus Norwegen vor dem seit dieser Saison für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen. Der im Gesamtweltcup führende Schweizer Topstar Marco Odermatt wurde Dritter.

Heute im Slalom startet Odermatt nicht. Zu den Favoriten zählen Saalbach-Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz, der Franzose Clement Noel, der Österreicher Manuel Feller und die starken Norweger um Timon Haugan, Kristoffersen und Atle Lie McGrath. Chancen darf sich auch der WM-Dritte Linus Straßer aus Deutschland im Slalom heute live im TV, Stream und in der Mediathek ausrechnen.

Wer überträgt Wintersport heute? Kommt heute Slalom im TV? Hier aktuelle News zur Ski-alpin-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Weltcups-Slaloms der Männer in Kranjska Gora 2025.

Ski-Weltcup heute der Herren: Slalom live in Kranjska Gora - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Sonntag

Sonntag, 2.3.2025 - Herren-Slalom in Kranjska Gora live, 1. und 2. Durchgang

9.30 Uhr: Slalom heute der Männer, Kranjska Gora, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 9.11 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.15 Uhr), Zusammenfassung im ZDF ab 10.15 Uhr

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig), ZDF Sportstudio live (kostenlos, Zusammenfassung ab 10.15 Uhr)

12.30 Uhr: Slalom, 2. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien

Fernsehen: live im ZDF (ab 12.35 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.25 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Kranjska Gora: Slalom heute - Übertragung im Free-TV live und kostenlos am Sonntag

Erst Kirche, dann Wintersport - so lautet das Motto heute am Sonntag (02.03.25) im ZDF: Wegen der Übertragung des Gottesdienst wird der 1. Durchgang des Herren-Slaloms aus Kranjska Gora heute Morgen nicht live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Wintersport-Übertragungen im ZDF Sportstudio live starten am Sonntagvormittag erst um 10.15 Uhr. Dann wird der 1. Lauf des Männer-Saloms aus Kranskja Gora in einer Zusammenfassung gezeigt. Kommentator ist Aris Donzelli.

Beim zweiten Durchgang am Mittag ist das ZDF in Livestream und linearer TV-Übertragung dann wieder live am Start. Kommentator der Slalom-Entscheidung aus Kranjska Gora ist dann Fabian Meseberg. ZDF-Experte ist Ex-Skirennläufer Marco Büchel, Moderatorin Amelie Stiefvatter.

Eurosport zeigt beide Durchgänge des Männer-Slaloms heute live in der TV-Übertragung im Programm Eurosport 1. Der Sender ist in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar.

Eine Live-Übertragung des Slaloms der Herren in Slowenien gibt es am Sonntag auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Icon Vergrößern Live im TV, Stream und in der Mediathek tritt der Schweizer Loic Meillard in Kranjska Gora zum ersten Weltcup-Slalom nach seinem Sieg bei der alpinen Ski-WM 2025 an. Foto: Jean-Christophe Bott, KEYSTONE, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV, Stream und in der Mediathek tritt der Schweizer Loic Meillard in Kranjska Gora zum ersten Weltcup-Slalom nach seinem Sieg bei der alpinen Ski-WM 2025 an. Foto: Jean-Christophe Bott, KEYSTONE, dpa

Slalom heute im kostenlosen Livestream sehen: Übertragung aus Kranjska Gora 2025

Vom Herren-Slalom in Kranjska Gora heute am Sonntag (2. März 2025) gibt es auch einen kostenlosen Livestream beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Achtung: Der kostenlose ZDF-Livestream zeigt den 1. Lauf am Morgen nur in einer Zusammenfassung ab 10.15 Uhr, Durchgang 2 kommt dann wirklich live.