Snowboarderin Hofmeister verpasst Gesamtsieg

Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den sechsten Gesamtsieg im Parallel-Riesenslalom verpasst und muss auch ihre letzten Hoffnungen auf den erneuten Triumph im Gesamtweltcup begraben.

Die 28-Jährige vom WSV Bischofswiesen wurde im polnischen Krynica am Sonntag Dritte. Die Japanerin Tsubaki Miki fuhr zum Sieg und sicherte sich neben dem ersten Platz in der Riesenslalom-Wertung auch die große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups.

Mehrwöchige Aufholjagd bleibt ungekrönt

«Das ist wahrscheinlich der enttäuschendste Podestplatz meiner Karriere. Aber so ist das Game», sagte Hofmeister. «Ich hatte es heute selbst in der Hand. Ich darf nicht vergessen, wo ich herkomme.» Die 21-jährige Miki habe sich den Triumph mit ihren starken Leistungen über den Winter hinweg verdient.

Nach einem schwachen Saisonstart hatte es lange nicht so ausgesehen, als könnte Hofmeister überhaupt noch mal in die Vergabe der Kristallkugeln eingreifen. Nach einer Erfolgsserie hatte sie sich am Samstag dann aber vorübergehend an die Spitze des Riesenslalom-Rankings gesetzt.

Ihre starke Form dürfte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin auch zuversichtlich Richtung WM blicken lassen. Die Titelkämpfe in der Schweiz beginnen direkt nach dem Weltcup-Finale in Winterberg in zwei Wochen.