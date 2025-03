Hier sehen Sie den Super-G der Frauen heute am Freitag im TV und Stream

Super-G heute am Freitag (14.3.25) der Damen in La Thuile live im TV, Stream und in der Mediathek: Am Freitag startet das nächste Frauen-Rennen im Ski-Weltcup. Übertragen ZDF, ARD und Eurosport den Super-G live im TV und Stream? Hier die Übersicht mit dem aktuellen, geänderten Zeitplan.

In La Thuile wird es heute keine Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen geben. Wegen der Witterungsbedingungen wurde am Mittwoch auch das zweite Abfahrtstraining abgesagt. Im oberen Teil der Strecke ist kein Rennen möglich. Deshalb gibt es gestern und heute am Freitag (14. März 25) jeweils einen Super-G auf verkürzter Strecke. Das erste Rennen gestern gewann die junge deutsche Skirennläuferin Emma Aicher. Samstag gilt als Reservetag.

Ski-Rennen in La Thuile: Wann startet der Super-G der Damen?

Die Ski-Saison geht langsam auf das Ende zu, aber in La Thuile stehen noch zwei Speed-Rennen an. Laut neuem Zeitplan zwei Super-G fahren die Damen in Italien.

Super-G der Frauen in La Thuile am Donnerstag: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Die Rennen in La Thuile werden teilweise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

14. März: Super-G der Frauen ab 10.50 Uhr im ZDF-Livestream

13. März: Super-G der Frauen ab 10.50 Uhr im ZDF-Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man die Rennen anschauen.

14. März: Super-G der Frauen ab 10.45 Uhr auf Eurosport 1

13. März: Super-G der Frauen ab 10.40 Uhr ab Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Rennen:

14. März: Super-G der Frauen ab 10.45 Uhr im ORF 1

13. März: Super-G der Frauen ab 10.42 Uhr im ORF 1

Super-G der Damen heute in La Thuile: Das sind die Favoritinnen

Sie ist die Führende im Gesamt-Weltcup und im Abfahrts-Weltcup: die Italienerin Federica Brignone zählt aktuell in nahezu allen Disziplinen zu den Favoritinnen. Lediglich in der Disziplinenwertung des Super-G liegt sie hinter der Schweizerin Lara Gut-Behrami. Beide zählen im Super-G zu den Favoritinnen in La Thuile.

Aber auch die Amerikanerin Breezy Johnson ist eine Athletin, auf die während des Super-G in La Thuile einige Augen gerichtet sein werden: Sie siegte bei der WM in Saalbach in der Abfahrt, die Goldmedaille im Super-G ging an Stephanie Venier.

Die deutschen Hoffnungen liegen auf Emma Aicher: Die DSV-Fahrerin, die in Schweden aufgewachsen ist, konnte in Kvitfjell ihren ersten Abfahrtssieg feiern. Für Deutschland wird außerdem Kira Weidle-Winkelmann an den Start gehen.