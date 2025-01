So sehen Sie den Super-G aus Wengen am Freitag live im Free-TV und Stream

Wann ist das nächste Skirennen? Am kommenden Freitag (17.1.2025) starten die Herren in Wengen in den nächsten Super-G im alpinen Weltcup. Das Rennen wird live im Free-TV, im Stream und in den Online-Mediatheken der Fernsehsender übertragen.

Der Super-G in der Schweiz ist der Startschuss in ein Klassiker-Wochenende im Ski-Weltcup-Kalender der Herren. Am Samstag steht in Wengen die traditionelle Lauberhorn-Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ist dann noch der Slalom auf dem Zeitplan.

Los geht es aber mit dem Speedrennen im Super-G am Freitag, 17. Januar. Hier der Wengen-Zeitplan für die TV-Übertragung, den Live-Stream und die Ausstrahlung in der Mediathek zum Männer-Super-G in Wengen 2025.

Ski-Weltcup der Herren: Super-G Wengen live - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Freitag, 17.1.2025 - Super-G in St. Wengen heute live

12.30 Uhr: Super-G live - Herren in Wengen/Schweiz

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 12.10 Uhr), auf Eurosport 2 (ab 12.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.10 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Super-G Wengen live im TV: Wer überträgt Ski alpin heute?

Ski alpin im Free-TV: An diesem Wochenende übernimmt die ARD im Ersten die Übertragungen am langen Wintersport-Wochenende. Live im Fernsehen wird am Freitag (17.01.2025) der Super-G der Männer in Wengen gezeigt. Am Mikrofon für die ARD ist der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer. Co-Kommentator und Experte ist Ex-Skirennläufer Felix Neureuther.

Der Super-G am Freitag läuft außerdem live im Sender Eurosport 2, der nicht überall im Kabel frei empfangbar ist. Auf Eurosport 1 hat am im Januar Tennis bei den Australian Open Vorrang.

Eine Live-Übertragung des Herren-Ski-Weltcups in Wengen 2025 gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt den Super-G Freitag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Super-G in Wengen im kostenlosen Livestream und in der Mediathek

Einen kostenlosen Livestream des Herren-Super-G in Wengen gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Wengen-Super-G 2025 ohne Vorjahressieger Cyprien Sarrazin

Ohne den Sieger des letzten Jahres steigt am Freitag (17. Januar) der Super-G 2025 in Wengen live im TV, Stream und in der Mediathek.

Cyprien Sarrazin befindet sich nach seinem schlimmen Sturz Ende Dezember in Bormio wieder in seiner Heimat Frankreich und wird dort weiterbehandelt. Der 30-Jährige hatte ein Subduralhämatom, eine Blutung in der Nähe des Gehirns, erlitten und musste operiert werden. Noch ist unklar, ob und wann er in den Ski-Weltcup zurückkehrt.