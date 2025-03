Hier sehen Sie das Team-Skispringen in Lahti heute am Sonntag live im TV und Stream

Wann kommt heute Skispringen im TV? In Lahti in Finnland steigt heute am Sonntag noch einmal Skispringen live im TV, in der Mediathek und im Stream. Die Übertragung im Wintersport-Programm der Fernsehstationen zeigt heute (23.3.2025) den 1. und 2. Durchgang des Super-Team-Skispringens in Finnland live und kostenlos.

Für die Skispringer ist es das vorletzte Weltcup-Wochenende des Winters. Nach Lahti steht nur noch Skifliegen in Planica im Zeitplan. Heute startet der Super-Team-Wettbewerb von der großen Salpausselkä-Skischanze (HS 130) in Lahti. Dabei gehen je zwei Athleten pro Mannschaft von der Schanze. Gestern im Einzel belegten Philipp Raimund aus Oberstdorf und Andreas Wellinger die Plätze fünf und sechs. Der Tagessieg ging an den Slowenen Anze Lanisek, der sich vor Österreichs Stefan Kraft und Pawel Wasek aus Polen durchsetzte.

Kommt heute Skispringen? Wann wird Skispringen gezeigt? Hier alle aktuellen Infos zum Super-Team-Skispringen heute live im TV, Stream und der Mediathek aus Lahti 2025.

Skispringen live in Lahti 2025 - Super Team: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek heute am Sonntag

Sonntag, 23.3.2025 - Skispringen heute in Lahti live, Super Team, HS 130

16.30 Uhr : Skispringen heute live, Super-Team-Wettkampf in Lahti, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 16.30 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 16.11 Uhr) und Eurosport 2 (ab (16.22 Uhr), live auf ORF 1 (ab 16.20 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig, ab 17 Uhr)

Skispringen live im TV: Super-Team in Lahti im Fernsehen heute am Sonntag

Live im TV und in der kostenlosen Mediathek wird von der Skischanze in Lahti heute am Sonntag (23. März 2025) das Team-Skispringen übertragen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist mit der „ARD Sportschau live“ vor Ort und überträgt im linearen Fernsehen. Im Free-TV im „Ersten“ ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte fürs Skispringen: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist Lea Wagner. Der Kommentator des Skispringens heute ist Tom Bartels.

Auch der Sender Eurosport überträgt das Teamspringen heute aus Lahti. Die Übertragung auf Eurosport 1 startet bereits um 16.11 Uhr mit Vorberichten. Auch Eurosport 2 sendet ab 16.22 Uhr live Skispringen heute aus Lahti

Eine deutschsprachige TV-Übertragung vom Super-Team-Skispringen heute in Lahti gibt es auch auf ORF 1 live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Skispringen heute live im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Lahti

Wer das Mannschafts-Skispringen heute am Sonntag (23.03.25) aus Lahti sehen will, wird auch in den Mediatheken der TV-Sender und im Internet-Livestream fündig: Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream vom Skispringen heute der Männer im Internet unter sportschau.de/streams. Auch Eurosport überträgt Skispringen heute live auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.