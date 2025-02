Vize-Weltmeisterin Fräbel rodelt in Pyeongchang auf Podest

Rodel-Vizeweltmeisterin Merle Fräbel ist beim Weltcup in Pyeongchang auf Rang zwei gefahren. Mit 0,373 Sekunden musste sie der Österreicherin Lisa Schulte den Vortritt lassen. Dritte wurde deren Teamkollegin Hannah Prock. Weltmeisterin Julia Taubitz musste sich mit Platz acht zufriedengeben; Anna Berreiter landete auf Rang elf hinter Melina Fischer. «Ich bin glücklich über das Podium und freue mich mit über den ersten Sieg von Lisa», sagte die 21-jährige Fräbel vom Rodelteam Suhl.

Eine Woche vor dem Weltcup-Finale im chinesischen Yanqing liegt Taubitz in der Gesamtwertung auf Rang drei. Es führt die Österreicherin Madeleine Egle vor Schulte. Fräbel ist Vierte vor Berreiter.

Weltmeister Langenhan am Podest vorbei

Wie Taubitz fuhr auch Weltmeister Max Langenhan am Podestplatz vorbei. Der 25-Jährige, der in der Vorwoche in Whistler WM-Gold geholt hatte, verpasste als Vierter die Chance auf den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups.

Den Sieg auf der Olympia-Bahn von 2018 sicherte sich der Österreicher Wolfgang Kindl vor dem Italiener Dominik Fischnaller. Dritter wurde der Lette Kristers Aparjods. Felix Loch kam auf Rang sechs.

Erster Saisonsieg für Frauen-Doppelsitzer

Im Doppelsitzer der Frauen schafften Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal ihren ersten Saisonsieg - und das auf der für sie komplett neuen Bahn gleich mit Bahnrekord. Bei den Männern verpassten die deutschen Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz das Podest als Vierte. Zum Abschluss gab es nochmal Jubel bei den Doppelsitzern: im Mixed-Doppel gewannen Degenhardt/Rosenthal mit Toni Eggert/Florian Müller.

Weltmeister Max Langenhan kam beim Weltcup nur auf Rang vier. Foto: Robert Michael/dpa

Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal aus Deutschland holen in Pyeongchang ihren ersten Saisonsieg im Weltcup. Foto: Martin Schutt/dpa