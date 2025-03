Hier sehen Sie den Slalom in Hafjell heute live im TV und Stream

Der Herren-Slalom live im TV, Stream und in der Mediathek: In Hafjell steht heute am Sonntag (16.3.2025) der vorletzte Männer-Slalom im alpinen Ski-Weltcup-Kalender 2024/25 auf dem Programm. In der Übertragung im Fernsehen und Livestream startet der 1. Slalom-Lauf in Norwegen bereits am frühen Vormittag. Heute Mittag gibt es dann die Entscheidung live im 2. Slalom-Durchgang von Hafjell.

In der Slalom-Weltcup-Wertung der Herren führt der Norweger Henrik Kristoffersen mit 77 Punkten Vorsprung vor dem Franzosen Clement Noel. Kristoffersen kann sich bereits beim Heimspiel in Hafjell die kleine Kristallkugel als bester Slalom-Fahrer der Saison sichern. In der Startliste heute hat er sich für den 1. Durchgang die Startnummer 1 gesichert. Im Ski-alpin-Gesamtweltcup der Männer ist der Schweizer Superstar Marco Odermatt seit Samstag nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Kommt heute Slalom im TV? Läuft heute Ski alpin? Hier aktuelle News zur Ski-TV-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Weltcups-Slaloms der Männer in Hafjell 2025.

Ski-Weltcup heute der Herren: Slalom live in Hafjell - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Sonntag

Sonntag, 16.3.2025 - Herren-Slalom heute in Hafjell live, 1. und 2. Durchgang

9.30 Uhr: Slalom heute der Männer, Hafjell, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 9.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.15 Uhr), Zusammenfassung im ZDF ab 10.15 Uhr

Livestream: ZDF Sportstudio live (Highlights ab 10.15 Uhr, kostenlos) und Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

12.30 Uhr: Slalom, 2. Lauf aus Hafjell/Norwegen

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 12.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.20 Uhr), zeitversetzt im ZDF ab 12.55 Uhr

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Hafjell: Slalom heute live im Free-TV - Übertragung des Herren-Skirennens im Fernsehen

Der Slalom der Herren heute am Sonntag (16. März 2025) in Hafjell/Norwegen wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt - in Deutschland allerdings nur auf Eurosport. Das Programm Eurosport 1 überträgt sowohl den 1. Durchgang, als auch den 2. Lauf des vorletzten Slaloms der Männer im Weltcup 2024/2025 live. Der Sender ist in der Regel frei empfangbar via Kabel.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird der Hafjell-Slalom heute nicht live im TV übertragen. Das ZDF startet sein Wintersport-Programm erst um 10.15 Uhr. Dann gibt es zum Start des „Sportstudio live“ gleich eine 15-minütige Zusammenfassung des 1. Durchgangs. Gegen 12.55 Uhr gibt es dann zeitversetzt immerhin 35 Minuten lang alles Wichtige von der Slalom-Entscheidung im 2. Lauf der Männer in Hafjell. Für das ZDF kommentiert Fabian Meseberg Ski alpin live. ZDF-Experte ist Ex-Skirennläufer Marco Büchel, Moderatorin Amelie Stiefvatter.

Eine Übertragung des Ski-alpin-Herren-Weltcups live aus Hafjell gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt die beiden Läufe des Herren-Slaloms heute am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns kostenlos zu empfangen.

Männer-Slalom live im Stream und in der Mediathek aus Hafjell heute

Den Slalom aus Hafjell im Ski-Weltcup der Männer heute gibt es außer im TV auch in der Internet-Mediathek des ZDF (Livestream) unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Ski alpin: Startliste Slalom Hafjell am Sonntag

Die aktuelle Startliste für das Slalom-Skirennen heute in Hafjell wird unter anderem auf der Webseite der FIS veröffentlicht.