So sehen Sie den Riesenslalom der Frauen aus Semmering heute live

Der Riesenslalom der Damen aus Semmering heute live im TV, im Stream und in der Mediathek. Am Samstag (28.12.2024) steht am Zauberberg in Niederösterreich der nächste Riesenslalom im alpinen Ski-Weltcup-Kalender 2024/25 der Frauen auf dem Programm.

Es ist das vorletzte Damen-Skirennen in der Fernseh-Übertragung heute. Am Sonntag folgt dann noch ein Slalom aus Semmering. Heute am Samstag steht ab 10 Uhr aber zunächst der 1. Durchgang des Riesentorlaufs für die Frauen auf dem Zeitplan. Mittags gibt es dann live die Übertragung des 2. Laufs des RTL heute am Samstag.

Wer überträgt Ski alpin im Fernsehen? Wo kommt heute Skirennen? Hier Sender und Uhrzeit zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Damen-Skirennens heute in Semmering.

Ski Weltcup Damen: Riesenslalom Semmering heute live - Zeitplan, Sender und TV-Termine 2024 in der Übersicht

Samstag, 28.12.2024 - Riesenslalom heute der Frauen in Semmering/Österreich

10 Uhr: Riesenslalom heute, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 9.45 Uhr) und ORF 1 (ab 9.30 Uhr)

13 Uhr: Riesentorlauf Damen in Semmering, 2. Lauf

Fernsehen: live im ZDF (ab 12.55 Uhr), auf Eurosport 1 (13 Uhr) und ORF 1 (ab 12.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos, nur der zweite Durchgang), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Sonntag, 29.12.24 - Slalom der Damen am Zauberberg/Semmering

10.30 Uhr: Slalom Frauen in Semmering, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 10.15 Uhr) und ORF 1 (ab 10.05 Uhr)

13.30 Uhr: Slalom Damen in Semmering, 2. Lauf

Fernsehen: live im ZDF (ab 13.30 Uhr Uhr), auf Eurosport 1 (13.30 Uhr) und ORF 1 (ab 13.10 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos, 1. Durchgang hier ab 10.20 Uhr , 2. Durchgang hier ), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Semmering: Riesenslalom heute live im Free-TV - Infos zur Übertragung des Frauen-Skirennens im Fernsehen

Ski alpin im Free-TV - bei den Damen-Technikrennen am Zauberberg in Semmering überträgt das ZDF heute am Samstag (28.12.24) und am Sonntag (29. Dezember) jeweils nur den zweiten Lauf live und kostenlos im Free-TV. Vom 1. Durchgang des Riesentorlaufs am Samstag gibt es im Rahmen des langen Wintersport-Samstag nur eine Highlights-Zusammenfassung im ZDF-Sportstudio live gegen 11.10 Uhr vor der Übertragung der Bormio-Abfahrt der Herren. Der zweite Durchgang des Riesenslaloms wird dann ab 12.55 live und in voller Länge mit Kommentator Julius Hilfenhaus gezeigt.

Beim Slalom am Sonntag ist es ähnlich. Hier wird der 1. Durchgang des Damen-Slaloms in Semmering aber immerhin im kostenfreien ZDF-Livestream im Internet gezeigt. Den zweiten Lauf gibt es ab 13.30 Uhr am Sonntag dann wieder im linearen TV und Stream - vor dem Start der Übertragung des Vierschanzentournee-Auftaktspringens in Oberstdorf.

Semmering-Slaloms live im TV-Stream und der Mediathek und auf ORF 1

Im Free-TV wird aus Semmering in Österreich der Riesenslalom heute und der Slalom am Sonntag auch live auf Eurosport 1 gezeigt. Der Sender Eurosport überträgt jeweils beide Durchgänge live, ist aber nicht überall im Kabel frei empfangbar. Der Eurosport-Livestream in den Mediatheken von Discovery+, Joyn oder DAZN ist kostenpflichtig.

Eine Übertragung der Damen-Skirennens im Weltcup live aus Semmering gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt sowohl beide Läufe des RTL am Samstag und Slalom am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Aktuelle Startlisten zu den Frauen-Skirennen am Zauberberg in Semmering werden immer am Vortag unter anderem auf der Webseite der FIS veröffentlicht.