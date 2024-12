Frauen-Skirennen in Killington: Hier läuft der Slalom heute im TV und Stream

Die nächsten Rennen im FIS-Weltcup stehen an: Während die Herren an diesem Wochenende Pause haben, treten die Damen heute (1.12.2024) in Killington (USA) live in TV und Stream gegeneinander an. Nach den beiden Slalom-Rennen im finnischen Levi steht in den USA nun der nächste Slalom der Frauen auf dem Programm. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Killington?

Wo wird das Rennen aus Killington im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Killington?

Wann ist das Frauen-Skirennen 2024 in Killington? Infos zur TV-Übertragung heute

Skirennen in Übersee: Die Frauen starten heute am Sonntag, 1. Dezember, im Slalom. Das Rennen wird wie üblich in zwei Durchgängen ausgetragen, allerdings aufgrund der Zeitverschiebung nicht wie gewohnt am Vormittag, sondern erst am Nachmittag.

Wo werden die Rennen 2024 aus Killington übertragen?

Keine Übertragung im linearen Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Sender: Die Rennen aus Killington werden lediglich im Livestream des ZDF übertragen.

Samstag, 30. November: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 15.55 Uhr hier im Livestream des ZDF

Samstag, 30. November: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 18.55 Uhr hier im Livestream des ZDF

Sonntag, 1. Dezember: Slalom heute der Frauen, 1. Lauf, ab 15.55 Uhr hier im Livestream des ZDF

Sonntag, 1. Dezember: Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 18.55 Uhr hier im Livestream des ZDF

Alle Zeiten beziehen sich auf die in Deutschland gültige Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Skirennen in Killington 2024 auf Eurosport

Auf Eurosport werden die Rennen im Fernsehen übertragen:

30. November: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf ab 15.45 Uhr (CET) auf Eurosport 1.

1. Dezember: Slalom der Frauen, 2. Durchgang ab 18.45 Uhr (CET) auf Eurosport 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 29. November 2024).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Slalom und Riesenslalom in Killington 2024: Das sind die Favoritinnen

Drama um Mikaela Shiffrin: Beim Heimrennen in Killington (Bundesstaat Vermont) stürzte die 29 Jahre alte US-Amerikanerin am Samstag im zweiten Durchgang des Riesenslaloms und schied aus. Nach dem ersten Lauf hatte die zweimalige Olympiasiegerin noch geführt und war als Favoritin in den zweiten Durchgang gegangen.

In ihrer Paradedisziplin Slalom wird sie heute am Sonntag nicht an den Start gehen. «Ich werde von draußen anfeuern», schrieb sie zu dem Video. Shiffrin bedankte sich zudem für die Anfeuerungen und entschuldigte sich für alle Sorgen, die sie mit ihrem Sturz bereitet habe - gefolgt von einer vorsichtigen Entwarnung: «Es sieht so aus, als seien alle Scans in Ordnung.»

Den Sieg im RTL sicherte sich die nach dem ersten Lauf noch zweitplatzierte Schwedin Sara Hector mit 0,54 Sekunden Vorsprung auf Zrinka Ljutic aus Kroatien. Dritte wurde die Schweizerin Camille Rast (+1,05). Emma Aicher fuhr als beste Deutsche auf den 19. Rang.