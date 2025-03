So sehen Sie Slalom der Frauen und Männer in Sun Valley heute live im TV und Stream

Slalom heute live im TV, Stream und in der Mediathek: In Sun Valley/USA steht heute am Donnerstag (27.3.2025) zum Abschluss des Weltcup-Finales der Slalom der Damen und Herren an. In der Übertragung im Livestream und TV wird kostenlos und frei empfangbar zunächst das Rennen der Frauen gestartet. Weiter geht es mit dem 1. Lauf der Männer - ehe am Abend die Finalläufe mit dem 2. Durchgang auf dem Programm stehen.

Die letzten Slalom-Rennen des Ski-alpin-Weltcups 2024/25 versprechen live im Fernsehen und Stream noch einmal Hochspannung. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren haben gleich mehrere Sportler/-innen noch die Chance auf die kleine Kristallkugel. Bei den Frauen führt Zrinka Ljutic in der Disziplinenwertung, Weltmeisterin Camille Rast (Schweiz), Katharina Liensberger (Österreich) und theoretisch sogar Wendy Holdener (Schweiz) können die Kroatin noch einholen.

Bei den Männern konkurrieren in den USA heute drei Fahrer um das kleine Kristall: In der Pole Position ist Henrik Kristoffersen. Der aktuelle Überflieger Loic Meillard (Schweiz) und Clement Noel (Frankreich) könnten den Norweger aber noch überholen.

Kommt heute Slalom im TV? Läuft heute Ski alpin? Hier aktuelle News zur Ski-TV-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Weltcups-Slaloms der Frauen und Männer in Sun Valley 2025.

Slalom heute live in Sun Valley, Damen und Herren - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Donnerstag

Donnerstag, 27.3.2025 - Damen-Slalom heute in Sun Valley live, 1. und 2. Durchgang

16 Uhr: Slalom der Frauen, Sun Valley, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 16.08 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letzte drei kostenpflichtig)

19 Uhr: Slalom Damen heute, 2. Lauf aus Sun Valley/USA

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 19.12 Uhr) und auf ORF 1 (ab 18.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Donnerstag, 27.3.2025 - Herren-Slalom heute in Sun Valley live, 1. und 2. Lauf

17 Uhr: Slalom der Herren, Sun Valley, 1. Durchgang

Fernsehen: auf Eurosport 1 (ab 17.29 Uhr) live und auf ORF 1 (ab 16.50 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letzte drei kostenpflichtig)

20 Uhr: Slalom heute Männer, 2. Lauf aus Sun Valley/USA

Fernsehen: auf Eurosport 1 (ab 20.26 Uhr) und auf ORF 1 (ab 19.50 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Wintersport heute im kostenlosen Livestream: Slalom-Übertragung aus Sun Valley 2025

Wer die beiden letzten Weltcup-Saloms des Winters sehen möchte, hat im deutschen TV zwar Möglichkeiten, ist in den Mediatheken der Sender online aber besser aufgehoben. Sowohl vom Slalom der Damen in Sun Valley heute am Donnerstag (27. März 2025) als auch vom anschließenden Slalom der Herren aus den USA gibt es von beiden Durchgängen einen kostenlosen Livestream in der Internet-Mediathek unter sportschau.de/streams.

Ex-Skirennläufer Tobias Barnerssoi kommentiert dort den Slalom der Frauen live im Stream. Bei den Männern im Slalom in Idaho ist für die ARD dann der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer im Einsatz. ARD-Experte ist Ex-Skirennläufer Felix Neureuther.

Ski alpin mit Slalom im Livestream gibt es heute am Donnerstag auch via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Sun Valley: Slalom heute - Übertragung heute im Free-TV

Die beiden Slalom-Rennen heute am Donnerstag (27.03.2025) aus Sun Valley werden nicht bei ARD oder ZDF im linearen TV übertragen. Zur Primetime unter der Woche haben die Öffentlich-Rechtlichen im Vorabendprogramm keinen Platz für Wintersport live. Fans können jedoch auf den Livestream der ARD Sportschau ausweichen (siehe oben).

Auf dem Sender Eurosport gibt es die Läufe der Frauen und Männer zwar im TV-Programm auf dem Sender Eurosport 1 zu sehen. Allerdings starten die Live-Übertragungen vom Damen-Slalom in Sun Valley etwas verspätet auf Eurosport 1. Die beiden Durchgänge der Männer gibt es dann zeitversetzt jeweils knapp eine halbe Stunde nach der eigentlichen Startzeit. Eurosport 1 ist in der Regel im deutschen Kabel-TV frei und kostenlos empfangbar.

Ski alpin heute aus Sun Valley/USA gibt es auch auf ORF 1. Dort laufen der 1. und 2. Durchgang des Damen- und Herren-Slaloms live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Ski alpin: Startliste Slalom heute - Frauen und Männer in Sun Valley

Die aktuelle Startliste zu den Slaloms beim Weltcup-Finale in Sun Valley 2025 heute am Donnerstag wurden bereits auf der Webseite der FIS veröffentlicht.