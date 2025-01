Hier sehen Sie den Nacht-Slalom der Frauen aus Courchevel heute im TV und Stream

Der Slalom der Damen aus Courchevel live im TV: Die Ski-Saison geht 2025 für die Frauen heute in Courchevel (Frankreich) weiter. Live im Free-TV, im Stream und in der Mediathek steht heute am Donnerstag (30.1.2025) der Slalom in der TV-Übertragung auf dem Programm.

Wann ist das Frauen-Skirennen 2025 in Courchevel? Infos zur TV-Übertragung

Die Frauen fahren am Donnerstag, 30. Januar 2025, einen Nacht-Slalom heute in Courchevel in Frankreich.

Wo wird der Slalom heute aus Courchevel übertragen?

30. Januar: Slalom der Frauen, 1. Durchgang, ab 16.50 Uhr im Livestream des ZDF

30. Januar: Slalom der Frauen, 2. Durchgang, ab 20 Uhr im Livestream des ZDF

Ski alpin der Damen: Slalom in Courchevel 2025 auf Eurosport

Auch auf Eurosport wird der Slalom aus Courchevel im Fernsehen übertragen:

30. Januar: Slalom der Frauen, 1. Durchgang, ab 16.45 Uhr auf Eurosport 2

30. Januar: Slalom der Frauen, 2. Durchgang, ab 19.45 Uhr auf Eurosport 2

Wer den österreichischen Sender ORF 1 empfängt, kann auch hier die Rennen anschauen:

30. Januar: Slalom der Frauen, 1. Durchgang, ab 16.45 Uhr auf ORF 1

30. Januar: Slalom der Frauen, 2. Durchgang, ab 19.45 Uhr auf ORF 1

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Slalom in Courchevel heute live: Das sind die Favoritinnen

Nach einigen Speed-Rennen sind nun wieder die Technikerinnen dran. Der Nacht-Slalom in Courchevel bietet jedoch nicht nur nur eine spektakuläre Kulisse, sondern auch ein mit Spannung erwartetes Comeback: Mikaela Shiffrin will nach ihrer Verletzungspause wieder in den FIS-Weltcup zurückkehren. Ende November war die Rekordfahrerin in Killington beim Riesenslalom gestürzt und hatte sich eine Bauchverletzung zugezogen.

Während ihrer Pause liefen die Rennen aber selbstverständlich weiter - und andere Fahrerinnen nutzten die Chance, sich in dem Feld ohne die starke US-Amerikanerin zu platzieren. Die Slalom-Gesamtwertung ist fest in Schweizer Hand: Aktuell führt Camille Rast vor Wendy Holdener. Den dritten Platz belegt die Kroatin Zrinka Ljutic.

In der vergangenen Saison ging an der Sieg in Courchevel an Petra Vlhova. Die Slowakin fällt diese Saison aber verletzungsbedingt aus. Auch Mikaela Shiffrin hat gezeigt, dass ihr die Piste in Courchevel liegt - sie wurde vergangene Saison Zweite.