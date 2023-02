76-Jähriger gesteht vor Gericht, seine Frau erstochen zu haben

Vor dem Kemptener Landgericht steht ein 76-Jähriger wegen Mordes. Er gesteht, seine Frau erstochen zu haben. Ist er vermindert schuldfähig?

24.02.2023 | Stand: 16:29 Uhr

Wegen Mordes muss sich seit Freitag ein 76-Jähriger vor dem Kemptener Landgericht verantworten. Er hat laut Anklageschrift am Morgen des 3. Mai vergangenen Jahres seine zehn Jahre jüngere Ehefrau gewürgt und dann mit einem Messer auf sie eingestochen.

Die Tat ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars in Obergünzburg ( Ostallgäu). Die Frau lag an diesem Morgen noch im Bett. Mit der etwa 25 Zentimeter langen Klinge des Küchenmessers brachte der Mann der zum Tatzeitpunkt 65 Jahre alten Frau eine so tiefe Schnitt- und Stichverletzung bei, dass sie nach einem wenige Minuten dauernden Todeskampf starb, heißt es in der Anklageschrift.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft war die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten wegen einer schweren depressiven Störung mit „wahnhaften Denkelementen“ zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert. Seit seiner Festnahme ist der Mann im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren untergebracht. Einige Stunden nach der Tat hatte er die Rettungsleitstelle verständigt und sich wenig später von der Polizei widerstandslos festnehmen lassen.

Es ist eine menschliche Tragödie, die das Gericht beschäftigt: In einer von seiner Verteidigerin verlesenen Erklärung räumt der 76-Jährige ein, dass der Vorwurf der Staatsanwaltschaft „der Wahrheit entspricht“. Er verspüre „Trauer, aber es fühlt sich seltsam distanziert an“. An den genauen Tathergang könne er sich nicht erinnern.

Der Angeklagte hatte sich nach eigenen Angaben bereits 2012 im Bezirkskrankenhaus wegen Depressionen und Schlafstörungen behandeln lassen – zunächst mit Erfolg. 2021 habe sich sein Zustand dann wieder verschlechtert und ihm sei ein Antidepressivum verabreicht worden. In den Tagen vor der Tat hätten ihn massive Angstzustände und Wahnvorstellungen gelähmt. So fürchtete er sich vor einer geplanten Autofahrt mit seiner Frau nach Berlin. Die Reifen des Autos könnten zerstochen werden, er habe Angst vor einer Manipulation seines Wagens gehabt. Er fühlte sich nach eigenen Angaben unfähig, eine so lange Strecke zu fahren.

76-Jähriger soll seine Frau erstochen haben: Er litt an Wahnvorstellungen - Astlöcher als Kameraobjektive gedeutet

In der Erklärung ist von Wahnvorstellungen die Rede, sein Konto könne abgeräumt werden. Das Haus werde überwacht. Astlöcher in Bäumen deutete der Angeklagte als Kameraobjektive. Handwerker hätten das Dach des Hauses beschädigt und deshalb drohe ein Wassereinbruch, so eine weitere Halluzination. Das Haus könne unbewohnbar werden. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, warum er seine Frau umgebracht habe, sagt der 76-Jährige: „Ich habe ihr eine Obdachlosigkeit ersparen wollen.“ Zuvor habe er ein „grelles Licht gesehen“, danach könne er sich an nichts mehr erinnern.

Ein als Zeugen gehörter Polizeibeamter sagt, der Mann habe einige Stunden nach der Bluttat einen „abwesenden Eindruck“ gemacht. Ein Rettungssanitäter schildert: „Ich habe bei ihm keine Emotionen festgestellt.“ In der etwa 30-jährigen Ehezeit des Paares soll es keine schwerwiegenden Krisen gegeben haben. „Ich denke, unsere Beziehung war gut“, meint der Angeklagte. Sie habe den Eindruck gehabt, dass das Verhältnis im letzten halben Jahr vor der Bluttat „harmonisch“ war, bestätigt die Schwester der Getöteten.

In dem auf drei Verhandlungstage angesetzten Prozess muss die Strafkammer mit Hilfe von Sachverständigen die Frage beantworten, ob die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aufgrund seiner psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert war. Wird dies bejaht, könnte für ihn auch eine dauerhafte Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus in Frage kommen. Das Urteil soll am 10. März fallen.