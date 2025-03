Unterhaltsame Reise in die Welt der Oper: Publikum ist begeistert von Jubiläumskonzert

Giuseppe Verdi schrieb jede Menge Opernhits. Die romantischen Melodien des Komponisten aus dem 19. Jahrhundert entzücken die Musiktheaterfans auch heute. Deshalb gab es beim Jubiläumskonzert zum 80. Geburtstag unseres Zeitungsverlages in der Kemptener Klassikbox mit den „schönsten Opernchören“ gleich zwei Verdi-Werke. Die Ouvertüre und der berühmte Gefangenenchor aus „Nabucco“ sorgten zunächst für einen Höhepunkt. Erst recht feierte das Publikum den „Coro di Zingari“ (Zigeunerchor) aus „Il Trovatore“ (Der Troubadour).

Was auch daran lag, dass Dirigent Heiko Mathias Förster Gesang und Spiel des Philharmonischen Chors und der Philharmonie Baden-Baden mit energischen Gesten befeuerte. Und zum krönenden Abschluss des unterhaltsamen Konzerts legten alle noch eine Schippe drauf: Die packenden Melodien von Georges Bizets Oper „Carmen“ euphorisierten die Besucherinnen und Besucher. Sie spendeten Dirigent, Chor und Orchester am Ende langen und lauten Applaus.

Allgäuer Zeitungsverlag feiert seinen 80. Geburtstag

Solche Klänge hätte es eigentlich schon vor fünf Jahren geben sollen. 2020 wollte unser Zeitungsverlag seinen 75. Geburtstag mit einem Klassikkonzert feiern und damit an die erste Ausgabe des „Allgäuers“ am 13. Dezember 1945 erinnern, wie Redaktionsleiter Markus Raffler in seiner Begrüßung erläuterte. Die Corona-Pandemie verhinderte damals das Vorhaben. Nun machte der Verlag zum 80. Geburtstag das Angebot, einen Abend lang in die Opernwelt einzutauchen, und gut 1000 Menschen nahmen es an, darunter viele (langjährige) Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung.

Mithilfe der Bad Wörishofer Klassik-Agentur CCM und Konzertveranstalter Georg Preisinger aus Ronsberg wurden der 100-köpfige Augsburger Chor mit seinem feinen Sound, das souverän aufspielende Baden-Badener Orchester und dessen Chefdirigent Heiko Mathias Förster nach Kempten geholt. Sie nahmen das Publikum mit auf eine zweistündige Opern-Reise. Die Idee von Organisator Simon Gehring aus dem Zeitungsverlag ging auf, mit einem populären Programm und mitreißenden Melodien das Jubiläum gebührend zu feiern.

Smetana und Verdi verzaubern das Publikum

Was mit der emotionalen Musik von Donizetti, Smetana, Tschaikowsky, Verdi und Bizet aus dem 19. Jahrhundert bestens gelang. Sie bietet auch im 21. Jahrhundert großes Kino für Ohren und Herz. Farbig ganz anders gestaltet sind Mozarts „Zauberflöte“ und Leoncavallos spätromantisch inspirierte Oper „Pagliacci“, von denen beim Jubiläumskonzert ebenfalls Ausschnitte erklangen. Verbunden und ergänzt wurden die Chöre von instrumentaler Opernmusik. Vor allem Smetanas „Tanz der Komödianten“ aus „Die verkaufte Braut“ brachte die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Jubeln.