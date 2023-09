Abt-Hammer: Autotuner aus Kempten baut Boliden mit 1000 PS

Von 0 auf 300 (!) Stundenkilometer in weniger als 22 Sekunden: Abt in Kempten baut nun Autos mit 1000 PS - mit Straßenzulassung. Auch der Preis ist gewaltig.

14.09.2023 | Stand: 18:33 Uhr

Die Firma Abt Sportsline ist seit Jahrzehnten bekannt für ihre Erfolge auf den Rennstrecken, mit Elektroflitzern und Tourenwagen. Daraus hat die Mannschaft um Hans-Jürgen Abt den Slogan entwickelt: Von der Rennstrecke auf die Straße. Jetzt stellte der Autoveredler aus Kempten zwei Sondermodelle mit bis zu 1000 PS Leistung vor.

Neue Sondermodelle von Abt nutzen IWI-Technologie

Abt gilt als der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen aus dem VW-Konzern. Von dort kommt die Basis für die beiden Sondermodelle RS 6 und RS 7 Legacy Edition. Durch die Entwicklungen der Abt-Ingenieure kann die Leistung der 4-Liter-Bi-Turbo Motoren von 820 PS auf 1000 PS gesteigert werden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 330 Stundenkilometern.

Blick in den Motorraum. Bild: Abt Sportsline

Möglich ist das durch eine indirekte Wasser/Ethanol-Einspritzung, die vor den beiden Drosselklappen des Triebwerks angebracht ist. „Die IWI-Technologie bietet uns die thermodynamischen Vorteile, um eine möglichst ausdauernde Leistungsabgabe in diesen Performance-Regionen darstellen zu können“, erklärt Thomas Biermaier, Geschäftsführer von Abt Sportsline. Die Autos sind für den Straßenverkehr zugelassen. Die Beschleunigung von 0 auf 300 beträgt laut Abt 21,2 Sekunden.

Einzelteile für den Motorenbau. Bild: Abt Sportsline

In Gang gesetzt wird das neue IWI-System über die Tasten am Lenkrad. Für den 1000-PS-Umbau sind zusätzliche Komponenten von Abt notwendig. Dazu gehören beispielsweise ein Carbon-Ansaugsystem mit vergrößerten Turbo-Lufteinlässen und optimierten Turboladern. Zudem verpassten die Äbte den beiden Fahrzeugen spezielle Ladeluftkühler mit vergrößerten Lufteinlässen in der Frontschürze. Zum Paket gehören auch Schmiedekolben mit Verdichtungsreduzierung, verstärkte Pleuel und Kolbenbolzen, Sport-Katalysator mit Ottopartikelfilter, eine Abgasanlage und Zusatzölkühler.

Motoreneinbau in der Werkstatt von Abt Sportsline. Bild: Abt Sportsline

Das neue Leistungspaket hat seinen Preis. Zum Basisfahrzeug (Einstiegspreise: RS 6 und RS 7 ab 128.000 Euro) kommen noch einmal 205.000 Euro dazu.