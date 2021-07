Rede vom "Umbau des deutschen Volkes" und Kontakte in die rechte Szene: Wo steht die Allgäuer AfD?

Der Auftritt des rechtsextremen AfD-Politikers Höcke in Memmingen wirft die Frage auf, wie weit rechts die Partei in der Region steht. Ein Überblick.

18.07.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Der 36-jährige Jurist mit Anwaltskanzlei in Memmingen gibt sich auf seiner Homepage konservativ-patriotisch. „Auch wenn es heute überholt oder politisch unkorrekt klingen mag: Ich stehe zu diesem Land und seiner abendländischen Tradition! Ich bin nicht bereit, wegzusehen, während andere Deutschland abschaffen wollen!“ Im Landtag aber schlägt er regelmäßig härtere Töne an. In einer Debatte im Oktober 2020 geißelte er die Corona-Politik der Staatsregierung als „Corona-Diktatur“ und warf Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor, „die Prinzipien der Freiheit und des freien Willens der Menschen“ zu verraten. Maier sagte an die Adresse Söders: „Ihr Handwerkszeug sind Angst und der Schrecken vor einer real nicht existierenden Gefahr. Ihre Corona-Maßnahmen drangsalieren die Menschen und retten nicht ein einziges Menschenleben.“ (Lesen Sie auch: Studie zeigt: 29 Prozent der AfD-Wähler klar rechtsextrem eingestellt)