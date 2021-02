"Meistgebeutelte Branche": Allgäuer Gastronomen hoffen auf Öffnung an Ostern

Hoteliers und Gastwirte melden sich am Montag mit der Kampagne „Gedeckter Tisch&Gemachtes Bett“ zu Wort.

28.02.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Am Montag werden Gastronomen in verschiedenen Orten der Region wieder Tische decken und Betten machen. Aber nicht für Gäste, das ist wegen der Corona-Pandemie auch weiterhin nicht möglich. Vielmehr meldet sich das Gastgewerbe mit der Aktion „Gedeckter Tisch & Gemachtes Bett“ an die Öffentlichkeit. Tische werden herausgestellt, hier und da auch ein Bett: Die Branche will im Vorfeld der nächsten Bund-Länder-Gespräche den Druck auf politische Entscheidungsträger erhöhen. Das Ziel: Spätestens Ostern wollen Hotels und Restaurants wieder aufmachen.