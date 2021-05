Rezept und Tipps für Allgäuer Seelen - für mehr Abwechslung auf dem Brotzeittisch

Allgäuer Seelen bringen Abwechslung auf den Brotzeittisch und bieten viel Raum für die eigene Kreativität. Veronika Würzer aus dem Unterallgäu gibt Tipps.

Keine Lust mehr auf Brot? Dann probieren Sie es doch einmal mit Allgäuer Seelen. Der Vorteil, wenn man sie selber backt: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und man kann die Zutaten ganz nach seinem eigenen Geschmack auswählen. Veronika Würzer aus Legau (Landkreis Unterallgäu) hat unserer Redaktion ein Rezept und einige Tipps für die perfekte Allgäuer Seele verraten.

Rezept: Diese Zutaten braucht man für den Teig der Allgäuer Seelen

500 g Weizenmehl Typ 550

10 g Salz

15 g Hefe

300 g lauwarmes Wasser

Die Zutaten zu einem homogenen Teig kneten und in einer Schüssel zugedeckt gehen lassen. "Da ich sehr wenig Hefe benutze, lasse ich den Teig lange gehen", erläutert Würzer. Sie empfiehlt, den Teig abends anzusetzen und ihn innerhalb der ersten drei Stunden immer mal wieder aus der Schüssel zu nehmen, um ihn einzuschlagen. Heißt: Den Rand nehmen, vorsichtig hoch ziehen, in die Mitte legen und dort leicht hineindrücken (siehe Bild). Das so oft wiederholen, bis man eine straffe Kugel vor sich hat und sie wieder in die bemehlte Schüssel legen.

Beim Teigeinschlagen nimmt man den Teigrand, zieht ihn hoch und drückt ihn leicht in die Mitte. Bild: Veronika Würzer

Den Teig für Allgäuer Seelen backen - so geht's

Am nächsten Morgen den Teig in vier bis fünf gleich große Teigstücke abstechen. "Die Teiglinge leicht rollen, schonend behandeln, längs einschlagen, formen und die Seele mit der glatten Seite nach oben auf das Backpapier legen", sagt Würzer. Anschließend sollte man sie zudecken und etwa eine Stunde ruhen lassen. In dieser Zeit kann man schon einmal den Backofen auf 250 Grad vorheizen.

Die Seelenrohlinge kommen mit der glatten Seite nach oben aufs Backblech. Bild: Veronika Würzer

Sobald die Temperatur erreicht ist, die Seelen mit Wasser bestreichen und sie mit grobem Brezelsalz sowie ganzem Kümmel bestreuen. Alternativ kann man statt Wasser auch Naturjoghurt benutzen, sagt Würzer. Und die Legauerin hat einein weiteren Tipp, denn "nicht jeder mag Salz und Kümmel." Die Seele schmeckt auch gut, wenn man sie beispielsweise mit Käse, Sesam, Mohn oder Sonnenblumen bestreut.

Schließlich kommen die Seelen auf die untere Schiene des Ofens. Dann die Temperatur auf 230 Grad reduzieren und die Allgäuer Seelen etwa 25 Minuten lang bei Ober- Unterhitze backen. Fertig sind die Allgäuer Seelen. Jetzt kann nach Lust und Laune belegt werden: Schinken, Käse, Salami, Tomaten, Gurken, Salat: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

