Kein Skibus mehr vom Flughafen Memmingen - Das sind die Gründe

Vom Allgäu Airport mit dem Bus in die Skigebiete nach Österreich fahren - das war bislang möglich. Doch nun hat das Busunternehmen sein Angebot aufgegeben.

31.12.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Im Jahr 2019 konnten Gäste vom Memminger Flughafen erstmals per Bus direkt in österreichische Skigebiete fahren – als Angebot eines Unterallgäuer Busunternehmens. Vor allem Russen, Ukrainer und Briten hätten das genutzt, hieß es seinerzeit von Firmenchef Wolfgang Steber.

Wegen Corona folgte eine zweijährige Zwangspause. Doch auch jetzt gibt es das Angebot nicht wieder – wegen des Kriegs in der Ukraine fällt eine große Zielgruppe aus Osteuropa weg. „Für größere Busse fehlt derzeit die Nachfrage“, sagt Steber. Und es gibt noch ein anderes Problem: „Uns fehlen Busfahrer.“

Kein Skibus mehr vom Allgäu Airport nach Österreich

Das Allgäu wurde beim bisherigen Angebot nur durchfahren. „Das Hauptinteresse dieser Gäste liegt eher auf langen, schneesicheren Pisten und auch auf Party – dafür stehen Orte wie Ischgl oder St. Anton eher als das Allgäu“, sagt Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH.

Man sei grundsätzlich offen für Gespräche, auch mit Busunternehmen, sagt er. Aktuell sei in dieser Richtung aber nichts geplant. Was auch daran liege, dass etwa 90 Prozent der Allgäuer Urlaubsgäste aus Deutschland kommen – und die aus dem Ausland vor allem aus den Niederlanden und der Schweiz. Sie reisten meist nicht mit dem Flugzeug an. Steber schwebt jetzt ein Busangebot für den Sommer vor.

Ähnlich wie es der Alpenverein von München aus macht, kann er sich vorstellen, Bergwanderer und Bergsteiger aus dem Großraum Augsburg zu den Alpen zu bringen.