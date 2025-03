Diese fünf Hütten im Allgäu kennen Sie (vielleicht) noch nicht

Egal, ob in luftiger Höhe oder im Tal - im Allgäu findet man zahlreiche Hütten und Sennalpen, bei denen man auch einkehren kann. Während einige nahe Bergbahnen liegen und somit bekannter sind, findet man andere erst nach einem kleinen Fußmarsch. Wir stellen fünf Hütten vor, die Sie (vielleicht) bisher nicht kennen.

Gaisalpe im Oberallgäu

Auf dem Weg zu einem der schönsten Allgäuer Bergseen liegt die Gaisalpe. Sie hat im Sommer und im Winter geöffnet, auch im Frühjahr teilweise. Aktuelle Öffnungszeiten findet man auf der Website.

Die Gaisalpe liegt auf 1165 Meter unterhalb des Unteren Gaisalpsees und wird seit dem Jahr 1893 bewirtschaftet. Wer dort hinwandern möchte, kann am Parkplatz Gaisalpe in Reichenbach parken. Je nachdem, was man bevorzugt, kann man über die Forststraße wandern oder durch den Gaisalptobel. Wählt man die Straße, geht man an der Kapelle am Wallraffweg vorbei. Kurz danach erreicht man bereits den Berggasthof Gaisalpe. Insgesamt ist man je nach Fitness etwa 45 Minuten unterwegs.

Blick zum Rubihorn (1952m) von der Gaisalpe in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf. Foto: Kickner, Imago Images

Im Sommer gibt es neben warmen Gerichten, Brotzeiten und Kuchen auch Eis. Von der Alp aus hat man einen Blick auf die umliegenden Gipfel und kann auch noch in Richtung Gaisalpsee oder etwa zum Rubihorn weiterwandern.

Wanderung zur Alpe Bärgündle nahe Hinterstein

Schon der Weg zur nächsten Hütte lohnt sich, denn man kommt an einem idyllischen Wasserfall vorbei. Die Alpe Bärgündle liegt nahe Hinterstein, einem Ortsteil von Bad Hindelang im Oberallgäu. Eine Wanderung bietet sich beispielsweise vom Giebelhaus an. Etwas mehr als eine Stunde läuft man entlang des Bärgündelsbach, bis man die Alp erreicht.

Der Bärgündle-Wasserfall nahe der gleichnamigen Alpe. Foto: Leonie Küthmann

Zuvor aber kommt man am Wasserfall vorbei, wo man kurz innehalten und den Anblick genießen kann. Die Alpe Bärgündle, die auf 1322 Metern liegt, erreicht man dann kurz danach. Auf der Terrasse kann man regionale Gerichte, aber auch Kuchen und Getränke genießen. Die Alp ist von Anfang Juni bis Ende September jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. (Stand: März 2025) Weitere Informationen findet man hier.

Die Alpe Bärgündle bei Bad Hindelang hat immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Foto: Kevin Bury

Die Alp bietet sich für einen eigenen Ausflug an, aber auch als Stopp bei einer Hüttentour. Einen Tourenvorschlag finden Sie hier.

Die Aussicht von der Alpe Bärgündle. Foto: Kevin Bury

Ebenfalls in der Nähe von Bad Hindelang liegt die Hirschalpe am Spieser. Sie wurde renoviert und glänzt seit 2024 mit neuer Holzfassade. Vor Ort kann man warme Gerichte, Kuchen und Brotzeiten genießen, dazu die Aussicht auf Oberjoch und die umliegenden Gipfel, etwa das Nebelhorn, den Hochvogel oder den Entschenkopf.

So wandert man zur Hirschalp am Spieser

Wer die Hirschalp erreichen will, startet von Oberjoch beispielsweise am P1 und läuft dann in Richtung Kinderhotel. Auf dem Sebastian-Kneipp-Weg geht es nach oben, bis man die Straße erreicht. Nach einem kurzen Stück auf der Forststraße hat man die Wahl: weiter auf der Straße oder doch den Wanderweg über die Krähenwand nehmen?

Die Hirschalp am Spieser. Foto: Küthmann

Bei beiden Varianten ist man je nach Fitness etwa eine knappe Stunde unterwegs, bis man die auf 1493 Metern gelegene Hirschalp erreicht. Im Sommer ist die Alp täglich geöffnet - aktuelle Öffnungszeiten findet man aber auch auf der Website.

Wer noch weiter laufen möchte, kann noch auf den Gipfel des Spieser laufen - die Tourenbeschreibung gibt es hier. Oder man genießt die Aussicht noch einmal auf der Bank am Kreuzbichl nahe der Alp.

Blick auf den Kreuzbichl am Spieser. Foto: Leonie Küthmann

Abgelegen im Rappenalptal: Wanderung zur Petersalp

Etwas abgelegen, hinten im Rappenalptal, liegt die Petersalpe. Die etwa 200 Jahre alte Alp ist besonders idyllisch und gemütlich. Besucherinnen und Besucher können hier unter anderem den auf der Alp hergestellten Bergkäse genießen. Vor allem bei sonnigem Wetter sitzt man besonders schön auf der Terrasse.

Die Petersalp um das Jahr 1900. Foto: Repro: Michael Mang

Bewirtschaftet wird die Alp von der Familie Dallmeier, die im Jahr 2021 die Käseherstellung wieder aufgenommen hat.

Vom Parkplatz an der Fellhornbahn läuft man über Birgsau etwa zwei Stunden zur Petersalpe. Dabei kommt man auch an Einödsbach, Deutschlands südlichster Siedlung, vorbei. Bis dorthin läuft man auf einer Forststraße, danach geht es auf einem Wanderweg weiter, teils durch Waldstücke und entlang des Rappenalpbachs. Der gerade Weg macht noch ein paar Kehren, bis man dann die Alp erreicht.

Die Berge im Blick hat man auf der idyllischen Terasse der Petersalp. Foto: Schuhwerk

Wanderung zur Willersalp nahe Hinterstein

Auch für den Weg zur nächsten Alp sind festes Schuhwerk und eine gewisse Grundkondition Pflicht: Von Hinterstein geht es hoch zur Willersalp. Sie gehört zu den weniger touristischen Hütten, liegt in einem Talkessel unterhalb von Ponten,Zirleseck und Gaishorn.

Start der Tour ist der kostenpflichtige Parkplatz „Auf der Höh“ in Hinterstein. Von dort wählt man aber nicht den Weg, der zum E-Werk und somit zum Schrecksee führt, sondern hält sich leicht links und nimmt den Wanderweg. Etwa eine Stunde ist man je nach Fitness unterwegs, hält sich immer nahe des Willersbachs, den man nach etwa 45 Minuten einmal überquert, und landet dann auf dem Plateau und sieht die Alp schon von Weitem.

Auf dem Weg zur Willersalp. Foto: Leonie Küthmann

Auf der Willersalp kann man theoretisch übernachten, allerdings ist dies im Sommer 2025 nicht möglich. Zum Essen gibt es einfache Brotzeiten, vor allem aber den auf der Alp hergestellten Bergkäse. Die Alp ist nur im Sommer bewirtschaftet.

Die Willersalp ist üblicherweise bis Mitte Oktober bewirtschaftet. Foto: Leonie Küthmann

Sie sind mit Kindern unterwegs? Hier finden Sie Tipps, welche Alpen und Hütten sich für einen Ausflug mit der ganzen Familie eignen.