Die vier spektakulärsten Maibaum-Diebstähle der letzten Jahre im Allgäu

Jedes Jahr versuchen Gruppen ihren Nachbargemeinden die Maibäume zu stibitzen. Hier sind vier der bemerkenswertesten Diebstähle der vergangenen Jahre im Allgäu.

28.04.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Seit Jahrzehnten ist es im Allgäu Brauch, den Maibaum aus dem Nachbardorf zu klauen - oder zumindest, es zu versuchen. Manchmal gehen die Aktionen schief, doch wenn alles klappt, springt Bier und Brotzeit dabei heraus. Manche Ortschaften haben in den letzten Jahren mit ihren spektakulären Coups Schlagzeilen geschrieben. Eine Auswahl.

1997 und 2017 Trachtenverein Burg - Klau aus Kaserne

Berühmt-berüchtigt ist die Ortschaft Hopfen am See ( Ostallgäu) für ihr Maibaum-Stehlen. Bis heute blieb der eigene Maibaum verschont, dabei haben die Hopfener sich doch schon manches erlaubt. Zum Beispiel 1997, als sie den Füssener Maibaum aus der Allgäu Kaserne stahlen. Wie der Maibaum damals gestohlen werden konnte, haben die Hopfener nie verraten. 20 Jahre später klauten sie in Rieden den Maibaum vom Firmenhof des Unternehmens Iwis.

2007 Landjugend Reicholzried - zwei in einer Saison

Gleich zwei Maibäume ergaunerte sich die Reicholzrieder Landjugend ( Oberallgäu) im Jahr 2007. Drei Stunden lang ackerten die Reicholzrieder nachts für den Wiggensbacher Maibaum, der auf einem Hof zwischen Mariaberg und Ermengerst versteckt war. Dabei waren die Wiggensbacher schon gebrannte Kinder, nachdem 2005 die Burschen aus Heiligkreuz und Hirschdorf den Wiggensbacher Baum aus dem Dorf geholt hatten. 50 Liter Bier und drei Stangen Leberkäs waren 2007 die Auslöse. Einen Tag nach dem Coup in Wiggensbach konnte die Landjugend Reicholzried auch noch den Dietmannsrieder Baum klauen. Das sei hingegen eine leichte Aktion gewesen, da der Baum auf einem Wagen quasi schon hergerichtet war.

Lesen Sie auch: Füssen wartet weiter auf einen Maibaum

2011 Huttenwang - 30 Kilometer durch den Landkreis

Die wohl weiteste Reise legte der Stöttwanger (Ostallgäu) Maibaum im Jahr 2011 zurück - quer durch den Landkreis nach Huttenwang. Sechs junge Männer aus dem Aitranger Ortsteil machten eine 30 Kilometer lange Tour mit dem fast 40 Meter langen Stamm. Damals habe ein redseliger Bürger aus Stöttwang den wäldlichen Lagerplatz des Baums ausgeplaudert. Bei Nacht und Nebel haben die Huttenwanger den Stamm auf einen vom Traktor gezogenen Baumwagen geladen und sind damit fünf Stunden in Richtung Westen gefahren. Auf dem Weg musste der Baum sogar aufgrund der zu schmalen Straße über einen Bach gelupft werden - das schwerste Stück Arbeit.

Lesen Sie auch: Das können Sie am langen Wochenende im Allgäu unternehmen

2013 Eisenberg - Radlader und Wachhund genügten nicht

Im Jahr 2013 stibitzten die Eisenberger und Pfrontener den rund 30 Meter langen und zwei Tonnen schweren Maibaum aus Hopferau (Ostallgäu). In einer Halle im Ortsteil Reinertshof wurde der Baum aufbewahrt. Ein 20 Tonnen schwerer Radlader wurde zum Schutz vor die Halle gestellt, außerdem vertrauten die Hopferauer auf das Gehör des Hofhundes. Doch die Umstände spielten den Eisenbergern und Pfrontenern in die Karten: der Radlader wurde kurzfristig gebraucht und der Hund hatte Auslauf. 70 Liter Freibier und eine Brotzeit für alle 27 Mann waren die Auslöse.

Lesen Sie auch: Maibaum-Aufstellen 2023: Woher kommt der Brauch? Was bedeutet die Tradition?

Der jüngste Diebstahl gelang wohl der Freiwilligen Feuerwehr aus Kaufbeuren. Die haben in einer Nacht und Nebel-Aktion den Baum der Feuerwehr Germaringen gestohlen. Mittlerweile ist der Stamm wieder an seinem angestammten Platz. Einen Maibaum-Klau der besonderen Art gab es ebenfalls kürzlich in höheren - ja sogar höchsten Lagen: Der Zugspitzbahn wurde der höchstgelegene Maibaum Deutschlands gestohlen. Was das gekostet hat lesen Sie hier.