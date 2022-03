Der Oberstdorfer Richard Müller ist wohl der älteste noch aktive Bergführer im Allgäu. Bei Touren hat er schon manch brenzlige Situation überstanden.

15.03.2022 | Stand: 06:09 Uhr

Jahrzehntelang war er als Bergführer unterwegs – in den Allgäuer Bergen, in den Dolomiten, den Westalpen, in Nepal, am Kilimandscharo in Afrika oder am japanischen Fujiyama: Am Dienstag feiert Richard Müller aus Oberstdorf seinen 80. Geburtstag. Er ist damit der wohl älteste noch aktive Bergführer im Allgäu.