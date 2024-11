Unser Tipp für die trüben Tage: Saftiges Allgäuer Birnenbrot selbst backen

Das Birnenbrot, oder auch genannt: Birnbrot, Hutzelbrot, Singate ist für einige das Symbol der Vorweihnachtszeit. Bevor die Plätzchen, Lebkuchen und Weihnachtsstollen als Gebäck bei der Teestunde ihren Platz auf dem Tisch finden. Aber nicht nur zur Teestunde, auch zum Frühstück oder zwischendurch lässt das Birnenbrot mit einer großzügig aufgetragenen Butterschicht genießen.

Traditionelles Allgäuer Birnenbrot

Das Früchtebrot, welches überwiegend aus getrockneten Birnen besteht, ist recht aufwendig zu backen. Es lässt sich jedoch luftdicht eingepackt und kühl gelagert bis zu einem Monat lang aufbewahren - für das und den Geschmack lohnt sich doch der Aufwand. Wer regionales Obst mag, könnte hier sein „go to“ Wintergebäck finden.

Die Zutaten für das Allgäuer Birnenbrot können auch je nach Belieben variiert werden. Foto: Julia Geppert

Zutaten für zwei Allgäuer Birnenbrote

Aus den folgenden Zutaten wird im späteren Verlauf die feuchte, leicht matschige Füllung des Birnenbrotes gemacht. Außerdem lässt sich das Birnenbrot gut zur Resteverwertung machen, etwa mit übrig gebliebenen Birnen, Nüssen und Trockenfrüchten.

Eine Flasche Rotwein oder Apfelsaft

500 g Mehl

300 g Dörrbirnen

150 g Trockenobst wie Softfeigen, Aprikosen, Zwetschgen

50 g Rosinen

40 g frische Hefe

60 ml Milch

1 EL Zucker

1 TL Zimt

1 TL Kakao

Jeweils eine Messerspitze nach Geschmack: Anis, Nelken, Kardamom, Tonkabohne, Lebkuchengewürz

Eine Prise Salz

150 ml Birnenbrühe (nach dem Weichkochen)

Damit das Birnenbrot saftig wird, eignen sich einige zusätzliche Trockenfrüchte wie etwa Pflaumen, Aprikosen und Feigen. Foto: Julia Geppert

Zutaten für die Hülle des Birnenbrotes:

Aus den Zutaten wird die hellbraune Hülle für die Füllung gemacht, die leicht knusprig gebacken wird.

150 g Mehl

60 ml lauwarmes Wasser

Eine Prise Salz

1 EL Öl

1 Ei

So wird das Allgäuer Birnenbrot gemacht

Am Vortag:

300 g Dörrbirnen, 150 g getrocknetes Obst, 75 g Rosinen

Zuerst die Dörrbirnen in etwa einem Liter Wasser kochen. Je nachdem, wie fest diese sind, kann das bis zu einer Stunde dauern. Sobald die Birnen weich sind, in Streifen schneiden, Rosinen dazugeben und mit Rotwein oder Apfelsaft übergießen. Nun zugedeckt einige Stunden oder über Nacht stehen lassen. Das „Birnenwasser“ vom Kochen beiseitestellen. Ist das restliche Trockenobst ebenfalls hart, auch dieses kochen oder in Wasser einweichen und den Sud aufheben.

Einer der Hauptzutaten für das Birnenbrot sind Dörrbirnen. Diese lassen sich entweder selbst aus frischen Birnen machen oder derzeit in vereinzelten Supermärkten kaufen. Foto: Julia Geppert

Das Birnenbrot:

375 g Mehl, 40 g frische Hefe, 60 ml lauwarme Milch, 1 EL Zucker, Messerspitze Nelken + Anispulver + Tonkabohne + Kardamom, 1 TL Zimt, 1 TL Kakao, eine Prise Salz

Für den Teig Mehl in eine Schüssel geben und eine Kuhle in die Mitte drücken, die Prise Salz am Rand verteilen. In die Kuhle die Hefe bröseln, mit lauwarmer Milch auffüllen und etwas vermengen. Die Schüssel mit einem frischen Tuch abdecken und eine halbe Stunde ziehen lassen.

Nun den Hefebrei mit dem Mehl, Zucker, den Gewürzen, Kakao, Zimt und je nach Bedarf der Birnenbrühe zu einem weichen Teigballen kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur aufgehen lassen.

Gesamtes Trockenobst und 200 g Nüsse

In der Zeit, in der der Teig ruht, das Trockenobst in etwa eineinhalb Zentimeter große Stücke schneiden. Die Hasel- und Walnüsse grob hacken.

Nach der Gehzeit die weichen, fein geschnittenen Dörrbirnen mit den Baumnüssen gut von Hand vermischen. Anschließend, ebenfalls von Hand, die Frucht-Nuss-Mischung mit dem Hefeteig verkneten.

Die Hülle des Birnenbrotes:

125 g Mehl, 1 EL Öl, 1 Ei, eine Prise Salz, 60 ml lauwarmes Wasser

Die Zutaten zu einem glatten Teig kneten, in zwei Teile teilen. Diese mit einem Nudelholz auf eine mit Mehl bestreute Unterlage ausrollen.

Die letzten Schritte zum Allgäuer Birnenbrot

Die Hefeteig-Birnenfüllung in zwei Teile teilen und daraus ovale Blöcke formen. Diese in die Mitte des ausgerollten Teiges legen und einwickeln. Nun die zwei Birnenbrote für 40 Minuten in einem etwa 30 Grad warmen Backofen aufgehen lassen. Danach mit einer Gabel mehrmals einstechen und mit dem restlichen Birnensud bepinseln. Dann bei 175 Grad für ca. 45 Minuten backen lassen.

Wir empfehlen: Mit reichlich Butter schmeckt das Birnenbrot am besten. Wer mag, kann es auch mit Honig und Marmelade probieren. Foto: Julia Geppert

Nach dem Backen abkühlen lassen und mit reichlich Butter genießen. Ein Tipp für die ganz Geduldigen: Ein Birnenbrot, welches zwei bis drei Tage Zeit zum Durchziehen hatte, schmeckt noch intensiver.