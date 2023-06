Goldene Traube: "Dass der Wirt seit 30 Jahren derselbe ist, spricht Bände"

Der Biergarten der Goldenen Traube in Kempten ist einer der ältesten der Stadt. Seit 30 Jahren Wirt: Michael Stoerch. Was macht den Biergarten besonders?

20.06.2023 | Stand: 16:34 Uhr

„Ich bin Koch und habe im Goldenen Kreuz in Wiggensbach gelernt. Damals waren wir oft in der Traube in Kempten essen und schon mit 16 Jahren habe ich mich in das Objekt verliebt“, erzählt Michael Stoerch (57). Anfang der 1990er Jahre hat er seinen Traum dann wahr gemacht: Seit über 30 Jahren ist er Inhaber der Goldenen Traube. Zu dem Gasthof unterhalb der Sankt Lorenz Basilika gehört auch ein Biergarten, der Platz für bis zu 250 Gäste bietet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.