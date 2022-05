Allgäuer Literaturfestival 2022 startet mit Sönke Wortmann in Lindenberg

Eigentlich ist Sönke Wortmann als Regisseur bekannt. Nun hat er einen Roman verfasst. Mit seinem Auftritt in Lindenberg startet das Allgäuer Literaturfestival.

08.05.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Vermutlich werden sich viele über das Programm des Allgäuer Literaturfestivals wundern. Auf der Liste der Lesenden steht auch Sönke Wortmann. Also jener große deutsche Regisseur, der Filme drehte wie „Der bewegte Mann“, „Das Wunder von Bern“ oder zuletzt die Komödien „Contra“ und „Eingeschlossene Gesellschaft“. Nun ist Wortmann aber unter die Schriftsteller gegangen. 2021 kam sein Roman „Es gilt das gesprochene Wort“ auf den Markt, in dem er von zwei Männern erzählt, die im Politik- und Diplomatenmilieu neue Erfahrungen machen, und von einer Frau mit einer seltenen Krankheit namens Mutismus (eine Kommunikationsstörung). Aus diesem Erstlingswerk wird Wortmann zur Eröffnung des Literaturfestivals am kommenden Donnerstag in Lindenberg lesen.

