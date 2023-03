Allgäuer Literaturfestival: Bekannte Autoren lesen in der Region

Karen Duve ("Sisi") und 26 weitere Autorinnen und Autoren lesen beim Allgäuer Literaturfestival im Mai 2023 aus ihren Büchern. Darunter sind bekannte Namen.

31.03.2023 | Stand: 17:10 Uhr

„Das Publikum will sich vorlesen lassen; nicht selten, weil die Lektüre im Stillen deutlich zeitintensiver und im Gegensatz zur Lesung ein einsames Vergnügen ist.“ Das sagt Sylvia Heudecker, die Mitorganisatorin des Allgäuer Literaturfestivals. Zusammen mit Thomas Kraft (Herrsching), dem künstlerischen Leiter, sowie vielen Projektpartnern in den Veranstaltungsorten hat sie von der Schwabenakademie Irsee aus erneut einen Lesereigen in unserer Region geplant. Zwischen 3. und 27. Mai 2023 stehen 27 Termine auf dem Programm – im Festspielhaus Füssen, im Theater in Kempten, in der Buxheimer Kartause und an anderen Orten. Heudecker und ihr Team haben eine Reihe prominenter Autorinnen und Autoren für das Literaturfestival gewonnnen. Hier einige Namen und die Auftrittsorte.

Karen Duve Die Hamburger Schriftstellerin hat mit „Sisi“ einen viel beachteten und hochgelobten Roman über die legendäre Kaiserin Elisabeth geschrieben; sie liest daraus am 10. Mai (19.30 Uhr) im Festspielhaus Füssen.

Paul Maar Der beliebte, erfolgreiche Kinderbuchautor ist am 4. Mai (19 Uhr) im Gymnasium Buchloe zu Gast und stellt seinen Erzählband „Ein Hund mit Flügeln“ vor.

Franzobel Der österreichische Autor liest am 25. Mai (19.30 Uhr) im Kloster Irsee aus seinem aktuellen Roman „Einstein“.

Alexa Hennig von Lange „Die karierten Mädchen“ heißt der neue Roman der erfolgreichen Berlinerin; sie liest daraus am 12. Mai (19.30 Uhr) im Literaturhaus Allgäu

Rainer Maria Schießler Der katholische Pfarrer aus München stellt am 23. Mai (19.30 Uhr) sein Buch „Hoffnung – gerade jetzt!“ im Postsaal Bad Grönenbach vor.

Tickets gibt es für alle Veranstaltungen im Kartenbüro Altusried, Telefon 08373/922 00, und online auf altusried.de. Außerdem gibt es Tickets beim jeweiligen Veranstalter vor Ort. Infos auf allgaeuer-literaturfestival.de