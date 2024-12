Das erwartet Besucher beim Allgäuer Presseball 2025 in der Big Box

Einiges ist neu auf dem Allgäuer Presseball. Auch, weil es dieses Mal einen runden Geburtstag zu feiern gibt: Die Benefizveranstaltung in Kempten findet zum 60. Mal statt. Die Gäste können sich am Samstag, 22. Februar, also auf besonders viel Glanz und Festlichkeit freuen.

Allgäuer Presseball 2025 in der Big Box in Kempten: Was steht auf dem Programm?

Die Musik: Die Steinbach Big Band wird auch 2025 wieder auftreten, schon seit Jahren sorgt sie für die richtige Musik beim Presseball. Und Saxophonist Christian Gastl wird bereits im Foyer zur Unterhaltung musizieren. Nachtschwärmer können sich erstmals auf die Musik von DJ Chef Curry freuen. Er legt in der Kultbox im Untergeschoss zur Aftershowparty auf. Der musikalische Stargast ist erstmals die Abba-Coverband „Swede Sensation“. Sie entführt mit Hits wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ oder „Waterloo“ sowie originalgetreuen Abba-Kostümen in die glitzernde Welt der 1970er und 80er Jahre.

Gaumenschmaus mit Drei-Gänge-Menü: Wie schmecken kulinarische Kreationen, die von der Allgäuer Landschaft inspiriert sind. Gäste des Presseballs können das herausfinden. Sie haben die Wahl zwischen Menüs des Big Box Caterings mit diesen Namen: Bei „Berg und See“ steht der Gaumenschmaus im Zeichen des heimischen Weiderinds und der Lachsforelle. Die vegane Variante „Erde und Wald“ bietet gefüllte Steckrübe und Austernsaitlinge. Für die Vorspeise konnte wieder der Kemptener Starkoch Christian Henze gewonnen werden.

Gutes Tun auf dem Presseball: Im Zeichen der Wohltätigkeit steht die Tombola des Abends. Damit wird die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt. Es hilft unschuldig in Not geratenen Menschen in der Region. Die Kartei der Not kann jeder unterstützen, der an der Tombola teilnimmt und ein Los kauft - gleichzeitig besteht die Chance auf zahlreiche Preise. Bei der Tombola gibt es unter anderem ein Auto und Reisen zu gewinnen.

Alles Wichtige zum Presseball Der Allgäuer Presseball 2025 findet am Samstag, 22. Februar, in der Big Box Allgäu in Kempten statt. Beginn des Programms ist um 20 Uhr.

Besucher erwartet heuer wieder ein Drei-Gänge-Menü am Tisch. Die Gäste können zwischen einem veganen und einem Gericht mit Fleisch wählen. Das Menü wird direkt beim Kartenkauf bestellt.

Stargast des Abends ist die Abba-Coverband „Swede Sensation“. Wer erst zu deren Auftritt kommen möchte, kann das mit den speziellen Laufkarten tun. Einlass dafür ist ab 22.45 Uhr.

Tickets gibt es schon jetzt ab 60 Euro über die Allgäuer Zeitung in Kempten, die Heimatzeitungen und unter der Tickethotline 0831 - 206 5555. Weitere Infos und ebenso Tickets unter: www.allgaeuer-presseball.de

