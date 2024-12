Der Kampf um den Tod des eigenen Manns

Carmen S. kämpft. Sie kämpft gegen den Schmerz. Und sie kämpft, so paradox es auch klingen mag, dass ihr Mann Simon endlich für tot erklärt wird. Seit 5. August liegt der 30-Jährige aus Nesselwang im Ostallgäu verschüttet von mehreren Tonnen Eis in einer Gletscherspalte unterhalb des Mont Blanc du Tacul in den französischen Alpen. Drei Menschen starben damals bei dem Unglück. Vier weitere wurden schwer verletzt. Auslöser war ein herabstürzender Sérac, ein mehrere hundert Tonnen schwerer Eisturm, der eine Lawine in Gang setzte.

Trotz intensiver Sucheinsätze der Bergrettung im Sommer blieb der Leichnam des Nesselwangers bislang unentdeckt. Auch die sterblichen Überreste seines Kameradens aus dem Bodensee-Raum konnten nicht gefunden werden. Weitere Flüge in das Gebiet seien zu gefährlich, hieß es von den Behörden.

Carmen S. sitzt an diesem Nachmittag im gemeinsamen Haus des Paares in Nesselwang. Auf ihrem Handy klickt sie durch viele Mails und Fotos und sie zeigt die letzte Nachricht, die ihr Simon am 4. August von der Cosmique-Hütte aus geschrieben hat: „Hab dich ganz arg lieb“, endet sie. Die junge Frau sagt, sie könne einfach nicht abschließen mit den Ereignissen. Denn noch immer ist der Unfallbericht der französischen Bergrettung nicht abgeschlossen. Und noch immer gilt Simon S. damit vor dem Gesetz so, als wäre er einfach nur verreist.

Icon Vergrößern Der Mont Blanc ist mit 4808 Metern der höchste Berg der Alpen. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Der Mont Blanc ist mit 4808 Metern der höchste Berg der Alpen. Foto: Benedikt Siegert

Nach Unglück am Mont Blanc: Zwei Deutsche vermisst

Das Auswärtige Amt erklärt auf Nachfrage, dass in Frankreich die Staatsanwaltschaft eine Sterbeurkunde in einem solchen Fall ausstellen könne. Allerdings erst, nachdem ihr die Berichte von Alpinpolizei und Bergwacht zugeleitet wurden. Dies sei im konkreten Fall noch nicht geschehen. Nach deutschem Recht könnte es zwischen fünf und zehn Jahren dauern, bis S. für tot erklärt wird. Wie die französischen Behörden entscheiden, ist ungewiss.

Neben der emotionalen Belastung, sich nicht persönlich von dem eigenen Partner verabschieden zu können, kämpft S. deshalb nun auch mit großen Alltagssorgen. Denn viele vertragliche Verpflichtungen, die ihr Partner eingegangen ist, bestehen einfach weiter. So gehen vom gemeinsamen Konto monatlich mehrere hundert Euro für die private Krankenversicherung ab. Selbst die Lebensversicherung fordert weiter die volle Prämie.

Nesselwangerin kämpft nach Unglück am Mont Blanc gegen Versicherungen

„Ich habe mehrfach versucht, auf die besonderen Umstände hinzuweisen“, sagt Carmen S. Doch ohne Erfolg, mal wechselten die Ansprechpartner, dann wurde sie an Hotlines verwiesen. „Irgendwann sagte man mir, sie müssten von einer Lebensvermutung ausgehen“, sagt die Frau. Und das, obwohl es Fotos gibt, die ihren Mann Simon an der Stelle zeigen, an der nur wenig später die Lawine abging. Ein italienischer Bergführer hat sie aufgenommen.

Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern sagt, dass ihm ein solcher Fall in seiner langjährigen Tätigkeit noch nie untergekommen sei. Das Verhalten der Versicherer nennt er „absonderlich“. Denn sehr wohl gebe es in einem solchen Fall die Möglichkeit, Beitragszahlungen zu stunden oder auszusetzen. Zwar gebe es in Deutschland eine Pflicht zur Krankenversicherung. Jedoch könne diese vernünftigerweise ja nicht für einen Verunglückten bestehen. Gleiches gelte für die Lebensversicherung. Der Konzern selbst wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu den Vorgängen äußern.

Straub empfiehlt S., sich rechtliche Hilfe zu holen. Wegen der Kosten und ihrer angespannten finanziellen Situation hat sich die Wahl-Nesselwangerin bisher davor gescheut.

Icon Vergrößern In der Tacul-Flanke des Mont Blancs (am rechten unteren Bildrand) passierte das Unglück. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen In der Tacul-Flanke des Mont Blancs (am rechten unteren Bildrand) passierte das Unglück. Foto: Benedikt Siegert

Allgäuer Hilfsfonds sammelt Spenden für Nesselwangerin

Ihre Schwester und eine Freundin haben nun jedoch einen Spendenaufruf über den Allgäuer Hilfsfonds ins Leben gerufen. Dieser ist inzwischen öffentlich. „Carmen und Simons große Liebe waren die Berge“, heißt es darin. Denn gemeinsam war das Paar 2020 von Aalen ins Allgäu gezogen. Simon war Angestellter bei einer Software-Firma. Seine Frau fand Anstellung im Landratsamt Oberallgäu. „Das Glück schien perfekt zu sein – bis zum 05. August 2024“, heißt es in dem Spendenaufruf. Alle Zuwendungen würden 1:1 an die Betroffene weitergegeben. Betont wird darin auch, dass es sich beim Unglück um keinen Leichtsinn handelte, sondern schlicht um Pech. Denn wären Simon und sein Bergkamerad in dieser Nacht nur wenige Meter weiter oberhalb gewesen, hätten sie sehr wahrscheinlich überlebt. So wie der italienische Bergführer, der die letzten Fotos von ihnen machte. „Sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagt Carmen S.

Die junge Frau will nun weiter kämpfen. Sie ist überwältigt von der großen Anteilnahme der Allgäuer, die sich mit lieben Worten und tatkräftiger Unterstützung schon bisher um sie kümmern. Sie sagt, die Region sei für sie auch deshalb zur Heimat geworden.