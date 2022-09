Allgäuer Startup will E-Autos schneller laden und dabei Energie sparen

Numbat hat sich nach einem Beuteltier benannt, das die Sonne mag. Das gilt auf eine Art auch für die Multifunktions-Apparate, die das Allgäuer Start-up anbietet.

14.09.2022 | Stand: 10:36 Uhr

Wer ein E-Auto bestellt, braucht Geduld. Nicht selten über viele Monate. Was allerdings nichts daran ändert, dass den Stromern die mobile Zukunft gehört. Die großen Hersteller renovieren ihre Flotten längst entsprechend. Die Zulassungszahlen für rein elektronisch angetriebene Wagen steigern sich laut Kraftfahrtbundesamt – Stand August – zwar nicht mehr so rasant wie noch ein Jahr zuvor. Die Lieferengpässe bei den für die E-Autos so wichtigen Chips helfen der Wende im Verkehrssektor nicht, Verbrenner dominieren noch immer Deutschlands Straßen, aber: Insgesamt haben die alternativen Antriebe nachhaltigen Schub.

