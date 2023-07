Allgäuer erfindet Kühlkammern für die Hände gegen Post-Covid

Bei Post-Covid weiß die Wissenschaft noch wenig. Ein Allgäuer hofft nun auf seine Erfindung - und setzt dabei auf Schlagersänger Heino.

21.07.2023 | Stand: 06:17 Uhr

„Post-Covid ist ein Krankheitsbild, das allenfalls ansatzweise verstanden ist“, sagt Dr. Andreas Wagner, Chefarzt Pneumologie (Lungenheilkunde) an der Alpcura Fachklinik in Pfronten. Er behandelt in dem Ostallgäuer Haus Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren und noch immer an den Folgen leiden. Bislang gebe es wenige medizinische Ansätze, die wirklich langfristig helfen. Eine Firma mit Sitz im Allgäu will nun ein Gerät entwickelt haben, das Betroffenen helfen könnte.

