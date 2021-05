Als Kind stand er schon auf dem Ortler: Daniel Heim ist der neue Bergwacht-Chef fürs Allgäu

Daniel Heim löst Peter Eisenlauer an der Spitze der Bergwacht Allgäu ab. Der 54-Jährige ist regelmäßig mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 unterwegs.

24.05.2021 | Stand: 21:29 Uhr

365 Tage sind sie in Rufbereitschaft, 24 Stunden täglich: 550 Frauen und Männer in der Allgäuer Bergwacht sorgen ehrenamtlich dafür, dass Menschen auch in schwierigen Situationen im Gebirge gerettet werden können. Jedes Jahr absolvieren sie im Schnitt 2800 Einsätze in den Bergen zwischen Bodensee und dem Königswinkel bei Füssen, die meisten im Winter.

Was den neuen und den alten Chef verbindet

Seit kurzem hat die Bergwacht Allgäu einen neuen Regionalleiter: Daniel Heim (54) aus Oberstaufen löst den 60-jährigen Peter Eisenlauer aus Sonthofen ab, der acht Jahre lang an der Spitze der Organisation stand. Beide sind seit ihrer Kindheit begeisterte Bergsteiger, Eisenlauer ist Schulleiter, Heim hat auch beruflich mit dem Rettungswesen zu tun: Seit vielen Jahren ist er Rettungsassistent auf dem Hubschrauber Christoph 17.

„Mit 60 Jahren kann man auch mal etwas kürzer treten“, sagt Eisenlauer im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit 40 Jahren ist er in der Bergwacht aktiv und möchte diese Zeit nicht missen: „Das ist wohl die attraktivste ehrenamtliche Tätigkeit“, findet er – zumindest aus seiner Sicht. Da habe er stets seine Begeisterung für die Berge und für die Natur miteinander verbinden können. Viele Einsätze seien herausfordernd. Manchmal müssten sich die Retter auch die Frage stellen, ob eine Rettung noch verantwortbar ist – beispielsweise bei hoher Lawinengefahr: „Da kann es sein, dass wir selbst an unsere Grenzen kommen.“

Wer den Allgäuer Bergwacht-Chef wählt

Der Oberstaufener Daniel Heim ist – wie Eisenlauer – durch seine Eltern zum Bergsteigen gekommen. Schon als Kind stand er auf dem 3900 Meter hohen Ortler in Südtirol, noch viel höher sind die von ihm später in Südamerika bestiegenen Berge. Eisenlauer und Heim kennen sich seit langem und so ist der Wechsel an der Bergwacht-Spitze geräuschlos über die Bühne gegangen. Gewählt wird der Regionalleiter der Organisation alle vier Jahre von den Bereitschaftsleitern.

Peter Eisenlauer will mit 60 Jahren "auch mal etwas kürzer treten". Bild: Michael Munkler

Sind die Menschen in den Bergen heute leichtsinniger unterwegs? Auch wenn das oft behauptet wird, Eisenlauer schüttelt den Kopf: „Ich glaube nicht“, sagt er. Angesichts der Tatsache, dass heute so viele Menschen wie wohl nie zuvor wandern oder klettern, gebe es – prozentual gesehen – nicht mehr Unfälle. Zu Fragen nach Unfallschuld und Haftung will sich die Bergwacht ohnehin nicht äußern: „Wir sind Helfer, nicht Richter“, stimmen Heim und Eisenlauer überein.

Bergwacht warnt vor akuten Gefahren

Sehr wohl melden sich die erfahrenen Bergwachtler aber zu Wort, wenn es akute Gefahren gibt. Wie beispielsweise in diesem Mai: Da liegt in den Hochlagen noch jede Menge Schnee. Entsprechend seien viele alpine Steige für alpin weniger Versierte noch nicht begehbar. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.

