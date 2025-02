Es müssen nicht immer Skier sein - fünf Alternativen im Allgäu

Das Allgäu ist im Winter eine beliebte Region bei Wintersportlern. Während auf den Pisten Ski und Snowboardfahrer ins Tal sausen, erkunden andere lieber den Berg mit Tourenski. Es gibt aber auch andere Wege, wie man den Winter im Allgäu genießen kann. Fünf Alternativen für alle, die es schnell mögen - aber nicht unbedingt Ski oder Snowboard fahren.

Hier kann man im Allgäu Snowbike fahren

Zugegebenermaßen: Ein wenig erinnert das „Snowbike“ schon auch ans Skifahren. Man bewegt sich auf einem Gefährt, das einem Fahrrad ähnelt, statt Reifen aber Ski montiert hat. Wer das Ganze ausprobieren möchte, kann dies im NTC Funpark nahe Oberstdorft oder am Mittag nahe Immenstadt tun. Damit man sich auf der Piste sicher bewegt, ist am Mittag ein Workshop vorab Pflicht. Dieser dauert etwa vier Stunden und findet immer samstags und sonntags statt. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es hier. Mit dem Snowbike kann man gleiten, driften und carven.

Snowtubing im Allgäu: Wo geht das?

Wer es einfacher will, kann das Snowtubing ausprobieren. Optisch erinnert das Ganze an eine Reifenrutsche im Schwimmbad: In einem aufgeblasenen Reifen geht es den Berg hinab. Wichtig: Ausrüstung wie einen Helm und eine Skibrille sollte man mitbringen. Möglich ist dies am Riedbergerhorn nahe Balderschwang, wo eine 300 Meter lange Rinne extra für das Snowtubing vorgesehen ist. Ausprobieren kann man es jeweils Freitag bis Sonntag von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Skibockerl ausprobieren im Allgäu

Auch das Skibockerl kommt - wie der Name schon sagt - nicht ganz ohne Skier aus. Auf einen Carving-Ski wird ein Sitz montiert, manche Modelle haben zudem eine Haltestange oder eine Bremse. Ansonsten kann man auch mit den Füßen bremsen. Man lenkt, indem man das Gewicht verlagert. Im Allgäu kann man beispielsweise im NTC-Rodelpark am Nebelhorn das Skibockerl ausprobieren.

Icon Vergrößern So kann ein Skibockerl aussehen. Bei vielen Modellen ist eine Haltestange am Sitz angebracht. Foto: Peter Hutschneider Icon Schließen Schließen So kann ein Skibockerl aussehen. Bei vielen Modellen ist eine Haltestange am Sitz angebracht. Foto: Peter Hutschneider

Mit dem Zipfelbob die Allgäuer Berge hinuntersausen - hier geht es

Hier kann man auch bei guter Wetterlage den Zipfelbob ausprobieren: Die Sitze mit dem Haltegriff können ganz schön schnell werden - ideal für alle, die gerne etwas Gas geben. Im NTC Rodelpark gibt es eine Bahn, auf der man mit dem Zipfelbob hinuntersausen kann. Die Bobs kann man vor Ort ausleihen.

Icon Vergrößern Zipfelbobs werden oft auch Minibobs genannt. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Zipfelbobs werden oft auch Minibobs genannt. Foto: Thorsten Jordan

Diese Rodelbahnen gibt es im Allgäu

Die bekannteste, aber vielleicht auch beliebteste Alternative ist das klassische Rodeln. Neben zahlreichen Rodelhängen gibt es im Allgäu auch einige Rodelbahnen. Die längste Rodelbahn im Allgäu ist sechs Kilometer lang und zählt somit zu den längsten Rodelbahnen in Deutschland. Schlitten kann man an den Talstationen der Rodelbahnen oft ausleihen.

