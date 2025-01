Hier kann man im Allgäu Nacht-Skifahren

Das Allgäuer Winterwunderland im Flutlicht genießen - das können Wintersport-Fans beim Nacht-Skifahren. Im Allgäu gibt es mehrere Gebiete, die abends ihre Pisten öffnen. Alle Skigebiete und Öffnungstage gibt es hier im Überblick.

Hier kann man im Ostallgäu Nacht-Skifahren

Im Ostallgäu kann man an der Alpspitzbahn nahe Nesselwang bei Flutlicht Ski fahren. Die Hauptpiste nahe der Kombibahn I ist von der Mittelstation bis ins Tal beleuchtet. Wer sich eher im Freestyle-Bereich ausprobieren will, kann auch im beleuchteten Alpspitzpark die Rails, Kicker und mehr ausprobieren. Je nach Schneelage ist das Nacht-Skifahren in Nesselwang täglich von 18 bis 21 Uhr möglich. Ob die Piste geöffnet ist, erfahren Sie tagesaktuell hier.

Nicht weit entfernt, in Pfronten, kann man bei entsprechender Schneelage mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr im Flutlicht Ski fahren. Die Piste im Skizentrum Pfronten-Steinach ist dann für Wintersport-Fans geöffnet. In den bayerischen Faschingsferien gibt es Sonderöffnungszeiten: Dann kann man Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag abends von 18 bis 20 Uhr Ski fahren. In Pfronten-Steinach gibt es rote und blaue Pisten. Hier finden Sie die Übersicht, welche Pisten geöffnet sind.

Nacht-Skifahren im Oberallgäu - das geht in Fischen und Oberjoch

Wer lieber im Oberallgäu fahren möchte, kann nach Oberjoch, ein Ortsteil von Bad Hindelang, fahren. Hier sind der Idealhanglift und die Iselerbahn der Bergbahnen Bad Hindelang Oberjoch jeden Donnerstag von 17.30 bis 21 Uhr geöffnet. An der Iselerbahn findet man hauptsächlich rote Pisten, am Idealhanglift direkt daneben finden Kinder und Anfänger aber auch eine einfachere blaue Abfahrt.

Besonders für Einsteiger und Kinder ist die Abfahrt an den Stinesser Liften geeignet. In dem kleinen Skigebiet nahe Fischen im Oberallgäu kann man immer Montag und Mittwoch von 17.30 bis 20 Uhr Ski fahren. Aber auch Fortgeschrittene können auf den roten und blauen Pisten dann den Feierabend genießen. Wer nicht Skifahren möchte, kann freitags an den Stinesser Liften auch im Flutlicht rodeln. Was wann geöffnet ist, erfahren Sie hier.

Im Allgäu gibt es zahlreiche weitere Rodelbahnen - eine Übersicht finden Sie hier.

Auch die Thaler Höhe nahe Missen im Oberallgäu ist ein eher kleines Skigebiet, aber auch hier kann man bei Flutlicht Ski fahren. Dies ist jeden Freitag von 18 bis 21 Uhr möglich. Die Pisten sind auch hier für Kinder und Einsteiger gut geeignet. Tagesaktuelle Öffnungszeiten gibt es auf der Website des Skilifts. Eine Übersicht über weitere familienfreundliche Skigebiete finden Sie hier.

Streng genommen nicht mehr im Allgäu, sondern im Kleinwalsertal (Österreich) liegt der Kessler Lift: Jeden Mittwoch kann man hier von 19 bis 21 die Abendstimmung auf Skiern oder dem Snowboard genießen. Das Kleinwalsertal bietet vor allem für alle aus dem Oberallgäu eine Alternative - von Sonthofen beispielsweise ist man in etwa 30 Minuten mit dem Auto vor Ort.

