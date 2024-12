Nach Tritt-Attacke in Memmingen: Angriffe im Regionalverkehr besonders häufig

Ein Mann hat vergangene Woche eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn (DB) massiv attackiert. Zuvor konnte er bei einer Ticketkontrolle kein Zugticket vorweisen. Der Mann trat daraufhin am Memminger Bahnhof der 51-Jährigen ins Gesicht, sie stürzte drei Stufen hinunter und musste ins Krankenhaus. Von vielen aggressiven Menschen an Bahnhöfen und in Zügen spricht die Bahn. Und die Polizei berichtet von im Vergleich zu früher heftigeren Angriffen gegen Polizisten.

