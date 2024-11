Mann tritt Schaffnerin am Bahnhof Memmingen auf einer Treppe ins Gesicht

Ein Mann hat vergangenen Donnerstag eine Zugbegleiterin mit einem Tritt ins Gesicht eine Treppe am Bahnhof Memmingen hinuntergestoßen. Die Frau stürzte laut Polizei drei Stufen herunter und wurde ins Memminger Krankenhaus gebracht. Eine Stunde später gelang es Zollbeamten mit Unterstützung der Bundespolizei, den Tatverdächtigen in einem Eurocity-Zug nach Memmingen festzunehmen. Seit Freitag sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Tatverdächtiger fährt ohne Ticket und Ausweis Zug

Die Zugbegleiterin war zuerst am Donnerstagvormittag in einem Zug von Buchloe nach Memmingen auf den Tatverdächtigen getroffen. Bei einer Kontrolle stellte die 51-Jährige fest, dass der Mann keine Fahrkarte hatte und sich nicht ausweisen konnte. Der Fahrgast reagierte aggressiv und schlug der Schaffnerin ihr Diensthandy aus der Hand. Sie verständigte die Polizei, doch der Mann floh direkt, als der Zug in Memmingen ankam.

Eine Stunde später trafen sich die beiden an einem Treppenaufgang zu einem Bahnsteig wieder. Der mutmaßliche Täter trat der Frau von oben mit dem Schuh ins Gesicht und entkam abermals, bevor die Polizei eintraf.

Mann flieht in Zug nach Lindau - Zollbeamte schnappen ihn

Später wurde der Mann in einem Zug von Memmingen nach Lindau kontrolliert - wieder ohne Fahrschein oder Ausweis. Das Zugpersonal informierte deshalb mitfahrende Zollbeamte. Da inzwischen nach dem Mann gefahndet wurde, konnten sie den Fahrgast als den Angreifer vom Memminger Bahnhof identifizieren. Die Zollbeamten nahmen den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn hinzugerufenen Lindauer Bundespolizisten.

Die Bundespolizei führte den Mann, einen Tag später, am Freitagmittag beim Amtsgericht Memmingen vor. Die Beamten ermitteln in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Der Mann war bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten inhaftiert. Die Polizisten brachten ihn darauf in die Justizvollzugsanstalt Memmingen.

