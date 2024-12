„Eine Zeit, in der wir zusammenhalten sollten“

Fünf Menschen sind tot, 200 verletzt. Das ist die vorläufige Bilanz des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend. Sollten nach diesem schrecklichen Ereignis die Weihnachtsmärkte im Allgäu vorzeitig beendet werden? Diese Frage stellten sich einige Organisatoren und Standbetreiber in der Region.

In besonderer Weise sind Angehörige von Patric Weiss von dem furchtbaren Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt betroffen. Sie mussten das Geschehen nach den Worten des 47-Jährigen hautnah miterleben. „Wir sind eine große Schausteller-Familie“, erzählt Weiss. Während er auf dem Memminger Christkindlesmarkt mit seinen Kindern und seiner Frau Schokofrüchte verkauft, war sein Cousin mit einem Spezialitätenstand in Magdeburg dabei. „Er und seine Frau waren gerade draußen vor ihrem Stand, als das passiert ist. Seine Frau konnte er noch vor dem Auto wegziehen.“ Beide mussten nach Weiss‘ Worten aber mitansehen, wie ein neunjähriges Kind vom Wagen des Täters erfasst wurde. „Es waren sofort Leute da, aber man konnte nicht mehr helfen.“ Der Junge starb.

„Schwer zu begreifen, was da in Magdeburg passiert ist“

Alle seien noch betäubt und unter Schock, erzählt Weiss, der mit seinen Angehörigen über WhatsApp in Kontakt steht. Wertvoll werde nun die Unterstützung durch katholische und evangelische Geistliche der Circus- und Schaustellerseelsorge sein, die speziell für diesen Berufsstand da sind und ihn begleiten, sagt der 47-Jährige, dessen Familie seit neun Generationen auf Märkten und Volksfesten unterwegs ist. Auch er selbst findet es schwer zu begreifen, was da in Magdeburg passiert ist: „An einem Ort, wo es um die Vorfreude und das Miteinander geht.“

Danach wieder am Stand zu sein, fühle sich bedrückend an, sagt er: „Aber es muss ja auch weitergehen. Das ist unser Lebensunterhalt.“ Und trotz allem bleibt die Leidenschaft für seinen Beruf: „Wir sind damit groß geworden und machen das mit Leib und Seele. Das gibt auch die Kraft, schwere Zeiten auszuhalten.“

Ähnlich beschreibt es sein Kollege Mario Boschetto vom „Südtiroler Speckstandl“ nebenan. Die Betroffenheit über das „Unfassbare“, das da in Sachsen-Anhalt geschehen sei, war nach seinen Worten auch bei einer gemeinsamen Gedenkminute am Samstag zu spüren. Doch auch wenn ihn die grausame Tat beschäftigt - Angst hat er nach eigenen Worten nicht. Er erklärt das mit der überschaubaren Größe des Memminger Christkindlesmarkts: „Es steht ja im Raum, dass der Anschlag mit einer terroristischen Motivation verbunden ist. Ich denke, wer so etwas tut, wählt möglichst große Märkte, um eine Menschenmenge zu treffen und einen Aufschrei in den Medien zu erreichen.“

„Wenn jemand hier so etwas vorhätte, wäre das theoretisch möglich.“ Stefanie Geiger

Dass um die Buden auf dem Memminger Marktplatz keine Poller stehen, war bei Stefanie Geiger und ihrem Mann Gesprächsthema: „Wenn jemand hier so etwas vorhätte, wäre das theoretisch möglich“, sagt die Bad Grönenbacherin, die am Sonntag auf dem Markt verkauft. Sie beschreibt eine gemischte Gefühlslage: „Was da passiert ist, ist tragisch und furchtbar und man hat das im Kopf. Aber dadurch, dass der Markt eher klein und gemütlich gehalten ist, kann man sich nicht vorstellen, dass hier so etwas passiert.“ So war es für sie auch keine Überlegung, ihre Teilnahme abzusagen. Das sieht auch Besucherin Johanna Bijker so, die gerade bei einem Mittagsbummel durch die Budengassen spaziert. „In München würde ich das aber vielleicht nicht mehr einfach so machen. Gerade, wenn ich alleine unterwegs bin.“

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren war man geschockt von den Ereignissen in Magdeburg

Auch in Kaufbeuren war man geschockt über die Ereignisse vom Freitagabend in Magdeburg. „Das hat uns alle tief betroffen gemacht“, sagt Lena Schweitzer von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing unserer Redaktion. Sie organisiert den Kaufbeurer Weihnachtsmarkt federführend. Besucher und Händler hätten über die schreckliche Nachricht gesprochen, Mitgefühl und Betroffenheit seien groß.

In manchen Orten diskutierten Veranstalter am Samstag darüber, ob man Weihnachtsmärkte jetzt abbrechen sollte. Auch in Kaufbeuren sei der Gesprächsbedarf am Vormittag groß gewesen. Die Verantwortlichen haben sich aber bewusst dafür entschieden, den Markt fortzuführen. Die besondere Lage mitten in der historischen Altstadt trägt laut Schweitzer zur Sicherheit bei. Eine schnelle Zufahrt mit Fahrzeugen sei auf dem Kirchplatz schlicht durch die umliegenden, eng stehenden Altstadthäuser nicht möglich.

„Natürlich können wir das nicht ausblenden“, erklärt Schweitzer. So erklang am letzten Wochenende ruhige und gedämpfte Musik, kein „Halligalli“ aus den Lautsprechern. „Das ist eine Zeit, in der wir zusammenhalten sollten.“ Der Weihnachtsmarkt bleibe ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft – auch und gerade in schwierigen Zeiten. So sahen es wohl auch viele Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer – der Markt war auch an diesem Samstag gut besucht.