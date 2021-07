"Applaus" fürs Kaminwerk: Veranstaltungshalle erhält Preis und 10.000 Euro

Das Programm des Memminger Kaminwerks ist mit einem renommierten Preis ausgezeichnet worden. Warum? Das erklärt Matthias Ressler, der kreative Kopf.

Langsam läuft das Kaminwerk wieder an. Aber so richtig auf Touren kommt die Veranstaltungshalle in Memmingen nach dem langen Corona-Lockdown noch nicht. Dafür gibt es mehrere Gründe, sagt Matthias Ressler, der Chef: Manche meiden noch Ansammlungen, manche sind coronafaul geworden, manche wollen die Maske nicht tragen, manche kennen die Corona-Regeln nicht. „Es gibt also Arbeit, um die Leute zurück in die Live-Kultur zu holen“, sagt er. Erneut muss der 53-Jährige Aufbauarbeit leisten, wie schon in den vergangenen 16 Jahren. Solange bietet das Kaminwerk Rock-, Pop- und Jazzkonzerte, Filmabende, Partys, Poetry Slams und Comedy.