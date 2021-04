Ausflügler-Welle an Ostern: Ansturm auf Allgäuer Touri-Hotspots hat schon begonnen

Polizei und Touristiker rechnen im Allgäu an den Osterfeiertagen mit Verhältnissen wie im vergangenen Frühsommer. Die Polizei kündigt verstärkt Kontrollen an.

31.03.2021 | Stand: 19:10 Uhr

Mit einem starken Ansturm auf Berge und Seen im Allgäu rechnen Gemeinden, Landkreise und Polizei an den Osterfeiertagen. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat angekündigt, an den touristischen Hotspots verstärkt Verstöße gegen Umweltvorschriften zu überwachen. Dazu zählt beispielsweise das wilde Parken im Grünen, vor allem in Landschafts- und Naturschutzgebieten. Wer dort unberechtigt campt oder mit seinem Wohnmobil steht, muss mit mehreren hundert Euro Bußgeld rechnen. Sanktioniert werden derartige Verstöße von den jeweiligen Landratsämtern.