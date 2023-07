Im Allgäu gibt es "Burgentypen aus allen Jahrhunderten"

Die Region zeichnet sich durch eine einzigartige Burgenlandschaft aus, sagt Dr. Joachim Zeune. Und nicht alles, was man über sie zu wissen glaubt, ist wahr.

Als „ganz speziell“ und „besonders“ beschreibt der Burgenforscher Dr. Joachim Zeune die Burgen des Allgäus. Sie bergen mystische Geschichten, beeindruckende Bauweisen und vermutlich gebe es im Erdreich noch immer unentdeckte Schätze. Das Besondere in der Region Allgäu-Außerfern: „Hier sind fast alle Burgentypen aus allen Jahrhunderten vertreten“, sagt Zeune. Zudem sind einige von ihnen in die Gebirgslandschaft eingebettet, was sie zu „echten Prachtstücken“ mache.

AZ-Sommeraktion: Mit Fotos von drei Burgen im Allgäu können Leserinnen und Leser Preise gewinnen

Die diesjährige AZ-Sommeraktion ruft nun Leserinnen und Leser dazu auf, die Burgen vor unseren Haustüren selbst zu entdecken und zu bewandern. Wer insgesamt drei Ziele erreicht und ein Foto von einer markanten Stelle macht, kann obendrein Preise gewinnen. Ausgewählte AZ-Routen machen es einfacher, zwischen der großen Burgen-Vielfalt zu wählen.

Darunter ist beispielsweise auch die Ruine Ehrenberg im Außerfern. Sie galt einst als mächtige Verteidigungsanlage, erzählt Zeune. Besonders macht sie die unter ihr liegende Klause – sie hatte eine wichtige militärische Funktion, um das Tal im Ernstfall abzusperren.

Eines haben alle Burgen gemeinsam: Sie waren Herrschafts- und Verwaltungszentren

Burgentypen gebe es in allen möglichen Größen, sagt der Forscher aus dem Ostallgäu. Egal ob 11., 12., oder 13. Jahrhundert – jede Zeit habe ihre eigenen Modelle, die damals als typisch galten und in Mode waren. Nach ihnen richteten sich dann vieler Orts andere Bauten. Eines aber hätten die Burgen gemeinsam: Sie dienten als Herrschafts- und Verwaltungszentrum. Wichtige Verkehrswege, wie etwa die „Via Claudia Augusta“, eine Route, die den Norden und Süden Europas verbindet, führten an ihnen vorbei. Um Burgen herum bildeten sich deshalb ganze Wirtschaftsstrukturen – Menschen siedelten sich in ihrer Umgebung an.

Allgäuer Burgenforscher räumt mit Irrglauben über Burgen auf

Dass Burgen allesamt große und mächtige Gebäude waren, sei jedoch ein Irrglaube, erklärt Zeune. Schon ein befestigter Bauernhof, der als wehrhaft galt, konnte möglicherweise eine Burg sein. Mittelalterliche Rechtsschriften beinhalteten genaue Regeln, wann ein Gebäude als Burg genehmigt wurde. „Diese Rechtsschriften änderten sich über die Jahrhunderte“, sagt Zeune. Klassische Merkmale einer Burg seien Zinnen, ein Rundturm oder auch Erker.

Zu den weniger bekannten Burgentypen gehört die sogenannte Höhlenburg. Hinter dem Namen „Burg Loch“ versteckt sich beispielsweise eine kleine Ruine im Außerferner Ort Pinswang bei Reutte, die diesem Typ zugeordnet wird. Heute erinnern sanierte Mauerreste an die einst in eine steile Felswand eingebaute Wehranlage.

Kein Pech, Öl oder heißes Wasser - Mythos aus dem 18. und 19. Jahrhundert

Der Burgenforscher räumt mit einem weiteren Mythos auf, der sich in vielen Köpfen eingebrannt habe: Burgen dienten zwar als Verteidigungsanlagen. Doch Pech, Öl oder heißes Wasser sei dort nicht auf Feinde heruntergeschüttet worden. Der Mythos stamme aus der Burgenforschung des 18. und 19. Jahrhunderts. Damals seien Wissenschaftler aus heutiger Sicht falsch an die Burgen herangegangen. Hollywood-Filme trugen dann dazu bei, dass sich diese Mythen durchsetzten.

Zeune sagt, man müsse bei einer Burg ganz genau hinsehen, um zu erkennen, für was ein Lichtschlitz wirklich genutzt wurde. Genau das empfiehlt er auch Laien: Wer eine Burg besichtigt, sollte sich möglichst von vermeintlichem Wissen lösen und erst einmal Details betrachten. Oft helfen Infotafeln, um zu verstehen, wann und für was die Burg erbaut wurde.

Zum Beispiel im Oberallgäuer Dietmannsried: Ohne die dortige Infotafel würde so mancher beim Vorbeilaufen wohl nicht erkennen, dass am dortigen Hügel einmal eine Berghügel-Burg stand.