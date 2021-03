Pläne für Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich in der Ostallgäuer Gemeinde lösen hitzige Diskussionen aus. Jetzt gibt es einen Bürgerentscheid.

18.03.2021 | Stand: 06:02 Uhr

Der geplante Neubau eines Vier-Sterne-Hotels spaltet die Ostallgäuer Gemeinde Lechbruck. Im Oktober hatte die Bürgerinitiative (BI) „Lechbruck am See – Hotel? Nein danke!“ begonnen, dagegen mobil zu machen. Gegründet wurde sie von den Ehepaaren Valerie und Alexander Pfanzelt sowie Manuela und Wolfgang Wagner. Schnell hatte die BI über 600 Unterschriften und damit 380 mehr als nötig gesammelt. Sie brachte damit einen Bürgerentscheid auf den Weg, der am Sonntag, 21. März, stattfindet.