Wird der B12-Ausbau auf vier Spuren noch im Juni 2022 genehmigt?

Wann wird die B12 im Allgäu weiter ausgebaut? Die Planung für den Nord-Abschnitt bei Buchloe soll bald beendet sein. Danach ist der Klageweg offen.

12.05.2022 | Stand: 04:14 Uhr

Trotz des Regierungswechsels in Berlin gibt es keinerlei Signale dafür, dass der B12-Ausbau vertagt oder nur in abgespeckter Form stattfinden soll. „Die B12 ist kein Wackelkandidat“, sagt der Projektverantwortliche Thomas Hanrieder vom Staatlichen Bauamt Kempten. Im Gegenteil: Für den nördlichen Abschnitt zwischen Germaringen und dem Anschluss an die A 96 bei Buchloe soll bis Ende Juni die Baugenehmigung vorliegen. Danach können Gegner wie der Bund Naturschutz den Ausbau vor Gericht anfechten. Verantwortlich für den sogenannten Planfeststellungsbeschluss ist die Regierung von Schwaben. Für den südlichen Bereich bei Kempten, der als zweiter Abschnitt angepackt werden soll, sei der Start des Genehmigungsverfahrens bereits in Sicht.

